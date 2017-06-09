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孫子抱起外公看他畢業 警大這一幕感動人心

警大畢業生楊秉學，高齡85歲外公忍著舟車勞頓，堅持北上參加孫子畢業典禮。（記者鄭淑婷翻攝）

2017-06-09  22:16

［記者鄭淑婷／桃園報導］中央警察大學今天舉行「博碩士及學士班聯合畢業典禮」，畢業生親屬從各地趕來觀禮，其中交通系畢業生楊秉學高齡85歲的外公，10多年前因中風不良於行，長期坐輪椅造成雙腿萎縮，幾乎不曾再出遠門，為了親自見證孫子畢業、圓夢，他忍著辛苦從彰化坐了3小時的車子北上，校方特地安排隊職人員協助他進入會場，並由最疼愛的孫子抱上觀禮座位，這一幕也感動在場所有人。

楊秉學從小受到外公照顧，爺孫倆人的感情很好，外公年輕時就非常嚮往成為警察，因家庭因素無法如願，但這個夢想由孫子替他完成。

校方表示，楊秉學的外公在畢業典禮前1個月，主動表達想親自參加孫子畢業典禮的想法，家人考量他不良於行且進入禮堂恐有所不便，原本不斷勸說由家人幫忙錄影即可，但外公堅持親自出席，強調「這是我這一生最大的願望」，一度讓家人感到為難。

校方得知後與楊秉學家人聯繫，願意協助排除萬能，讓外公可以親自出席孫子畢典，除了增發一張觀禮證，另安排4名隊職人員協助他進入禮堂，並由他最疼愛的孫子從輪椅抱上座位觀禮。

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  • 警大畢業生楊秉學，高齡85歲外公忍著舟車勞頓，堅持北上參加孫子畢業典禮。（記者鄭淑婷翻攝）

    警大畢業生楊秉學，高齡85歲外公忍著舟車勞頓，堅持北上參加孫子畢業典禮。（記者鄭淑婷翻攝）

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