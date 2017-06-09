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迎接豐原葫蘆墩圳掀蓋 在地社團辦晚會唱在地歌

2017-06-09  22:03

〔記者李忠憲／台中報導〕「細漢阿公有講起 豐原舊名是葫蘆墩...」台中市長林佳龍今晚在豐原再度開唱，唱的歌是豐原在地社團所編寫的在地歌「豐原囝仔」，原來是豐原在地社團為迎接即將掀蓋的葫蘆墩圳，特地在掀蓋所在地的豐原國小前舉辦葫蘆墩音樂晚會，吸引數百人到場。

市長林佳龍晚間6點半到場後，就與在場貴賓同台合唱歌曲，接著一一獻花給主辦的各社團，表達謝意。

林佳龍上台致詞時表示，中區柳川成功整治，引起全國矚目，而豐原水利建設也陸續實現，軟埤仔坑工程如火如荼進行，接著葫蘆墩圳也要掀蓋營造親水環境，未來旱溪還要串聯自行車道。明年花博除有后里園區，還要設花饗館與糕餅博物館，吸引世界各地遊客到豐原廟東吃美食、參拜慈濟宮，一同領略豐原「水清、米白、餅香、茶甘、女人美」五大優點。

他也說，這次音樂會將演出許多葫蘆墩人的創作，從早期呂泉生大師膾炙人口的「阮若打開心內的門窗」，到張雨生傳唱街頭巷尾的「我的未來不是夢」等，而演出團體也都是豐原在地藝文團體及藝人，表現出豐原在地特色，盼能找回豐原人的驕傲。

后豐大學校長楊宏祥表示，豐原人文豐富，人才濟出，音樂會中都是演出與豐原相關的歌曲，希望藉此讓豐原人更注意、了解故鄉，更關注故鄉，讓豐原更好。

節目中也邀請到同為豐原人，創作歌手棠星琪登台獻唱，讓現場嗨翻天。

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  • 音樂會中有在地社團進行精彩舞蹈表演。（記者李忠憲攝）

    音樂會中有在地社團進行精彩舞蹈表演。（記者李忠憲攝）

  • 為迎接即將掀蓋的葫蘆墩圳，在地社團舉行音樂晚會。（記者李忠憲攝）

    為迎接即將掀蓋的葫蘆墩圳，在地社團舉行音樂晚會。（記者李忠憲攝）

  • 創作歌手棠星琪以豐原人身分登台獻唱。（記者李忠憲攝）

    創作歌手棠星琪以豐原人身分登台獻唱。（記者李忠憲攝）

  • 市長林佳龍（中）與中市繁榮葫蘆墩促進會理事長陳清龍（右）合唱。（記者李忠憲攝）

    市長林佳龍（中）與中市繁榮葫蘆墩促進會理事長陳清龍（右）合唱。（記者李忠憲攝）

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