南投出現「走山」異象 民眾憂「活盆地」消失

南投縣魚池鄉頭社活盆地出現「走山」異象，地面又長又大的龜裂造成1棟民宿傾斜，幸無人員傷亡發生。（記者謝介裕翻攝）

2017-06-09 20:48

〔記者謝介裕／南投報導〕被喻為世界級地質奇觀的南投縣魚池鄉日月潭頭社「活盆地」，在天氣轉晴，洪水退去後，地方民眾發現竟出現「走山」異象，造成1棟民宿傾斜，頭社村11鄰產業道路裂痕更長達3公尺之長，地方民眾盼政府能「全面檢測、通盤治理」，以免「活盆地」消失不見。

魚池鄉長陳錦倫表示，公所今年度編列的救災預備金約200萬元左右，頭社活盆地地層滑動的「走山」問題，雖非公所經費、技術所能負擔，但今日仍比照蓋房子打地基方式，緊急派員搬來一片片模板先將有裂痕的路面逐一覆蓋，以利民眾安全進出，減少意外發生。

魚池鄉頭社盆地原本是1處淺湖，因湖中水草腐化被土掩蓋後又再長出新水草，如此周而復始歷經萬年以上的沉積在湖底，才形成「草泥炭土」特殊地質，如同吸水的海綿一樣含有豐富水份，因此造成表層土壤會有波浪般晃動情景，而被外界冠上「活盆地」美名。

61豪大雨來襲，頭社盆地被淹成一片汪洋，廣達50公頃的絲瓜園中的絲瓜被泡在水中，幾乎都變成「屍」瓜，令農友苦不堪言，怎料，洪水退去後，大家就家園、農田展開整理時，竟發現11鄰產業道路出現寬約20公分、長達3公尺的裂痕，村長黃順昱覺得有異遂往上游繼續探勘，結果發現有1棟民宿已傾斜，還好並無人員傷亡發生，但未來如何治理？引發各界關注。

地方民眾表示，長期以來，從地方至中央對「活盆地」的態度，幾乎是頭痛醫頭、腳痛醫腳的「貼藥膏」作法，以致枯水期時，盆地裡頭水份幾乎都流光而有地層下陷之虞，希望能連同此次「走山」問題一併改善。

日月潭國家風景區管理處說，針對頭社盆地淹水、走山問題，在立委蔡培慧居中協調下，該處與農委會、水利等相關單位達成分工合作的共識，在治水防洪工作之餘，也將兼顧觀光及產業發展，目前該處便著手規劃「產地到餐桌」活動，藉此達到活絡地方經濟的目的。