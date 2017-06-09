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假日市集一起減「塑」 新竹市長殺往湖口訪廠商

2017-06-09  23:41

［記者黃美珠／湖口報導］「新竹味市集」明（10）日起跑，新竹市長林智堅今天撈過界，直殺位於湖口的新竹工業區參訪專門利用玉米澱粉製作生物可分解塑膠粒及其相關產品的業者。原來市府將在這4週的假日市集裡鼓勵來客一起減「塑」，除號召大家自備環保袋逛市集，也貼心限量在市集各攤，提供真的非用塑膠袋不可的狀況下，可以有前述生物可分解塑膠袋的選擇。

市長林智堅說，這家專門製作生物可分解塑膠粒的宏力生化科技（股）公司是新竹市民陳欽偉與朋友合資的創新產業，是新竹市的驕傲。

宏力生化科技表示，該公司成立近18年，專門用玉米澱粉等為材料生產環保塑膠粒，再用這些塑膠粒，製造塑膠膜袋或是農業資材如育苗杯、穴盤等設備。國內目前僅有另家同業，跟他們一樣也經認證生產生物可分解塑袋，但宏力是唯一採用玉米澱粉為原料的製造者，以此降低石油的使用。

該公司總經理王雲平說，他們目前最大的產能可到1萬公噸，營業額可達13億元。短期將持續擴充產能到3萬公噸。所產的環保塑膠製品在一般土壤內4個月就可以透過生物分解掉，在堆肥廠75天就可以辦到。如果丟入焚化爐焚燒，傳統塑膠製品燒1公斤要花掉1萬1000卡的熱能，但是他們的只要一半就夠。

王雲平說，該公司所產的生物可分解塑袋厚度只有0.024mm，大小類似坊間的5斤袋。一般5斤袋可裝6.5公斤的物品，他們的卻可以裝到9公斤，且讓使用者提著走半小時也不是問題。

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  • 新竹市長林智堅（左）今天下午走訪新竹工業區內的環保塑膠粒造粒業者，了解當前減塑的新對策。（記者黃美珠攝）

    新竹市長林智堅（左）今天下午走訪新竹工業區內的環保塑膠粒造粒業者，了解當前減塑的新對策。（記者黃美珠攝）

  • 新竹市長林智堅（左）捧起以玉米澱粉為材所做的塑膠粒，跟大家分享如果非使用塑膠製品不可，現在有能以生物分解、友善環境材料的製品新選擇。（記者黃美珠攝）

    新竹市長林智堅（左）捧起以玉米澱粉為材所做的塑膠粒，跟大家分享如果非使用塑膠製品不可，現在有能以生物分解、友善環境材料的製品新選擇。（記者黃美珠攝）

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