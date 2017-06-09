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想念中一中、台中女中 會考積點至少須93點

2017-06-09  21:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中會考成績出爐，中投區倍受關切的台中一中與台中女中粗估，今年錄取分數跟去年差不多，要錄取兩校免試入學，除須過5科均達A的基本門檻外，至少還要有4到6個+，會考成績總點數至少須93點以上。

台中一中今年免試錄取897人，台中女中錄取700人，包括一中及女中均預估今年免試入學會考錄取門檻，基本條件每科須達A以上，至少需有4到6個+，作文5到6級分，免試超額比序會考成績積點達93點以上（會考成績總點數最高111點）。

女中教務主任陳元泰則指出，因中投區超額比序方式與去年差異不大，中投區考生可填50個志願，10個志願為一群，志願序分數一樣不扣分，他鼓勵考生可以放心選填心怡志願。

台中市十二年國教輔導團種子教師陳建銘認為，今年全國考生總數比去年下降約1成，但全國達5A以上的考生增加二2500多人，4A以上的全國考生數也增加1千多人，預估今年前端學校的錄取分數應該會提高。

陳建銘指出，中投區國中教育會考共3萬7649人報名，中投區各種入學管道招生名額共約4萬7千多名，總招生名額遠超過考生人數，考生只要小心填志願，均有學校可讀，建議考生選填志願時依志趣及學校與住家交通距離等因素考量志願序排列。

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  • 台中一中與台中女中粗估，今年錄取分數跟去年差不多，要錄取兩校免試入學，會考成績總點數至少須93點以上。（資料照，記者蘇孟娟攝）

    台中一中與台中女中粗估，今年錄取分數跟去年差不多，要錄取兩校免試入學，會考成績總點數至少須93點以上。（資料照，記者蘇孟娟攝）

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