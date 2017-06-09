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她患肌肉萎縮症 2位天使同學照顧三年無怨言

莊于萱（中）感謝高中有王怡君（左）和謝鳳秋（右）無微的照顧。（記者陳鳳麗攝）

2017-06-09  21:23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣立旭光高中畢業生莊于萱罹患肌肉萎縮症，高中3年都由同學王怡君和謝鳳秋照顧她，每天得抱她上下輪椅，並幫她做很多事，不僅毫無怨言，王怡君更為她放棄進語文資優班，讓莊于萱十分感謝。

旭光高中今日舉行畢業典禮，畢業生之一的莊于萱罹患罕見疾病肌肉萎縮症，她在國一下學期轉學到旭光高中國中部，從此接受班上老師和同學滿滿的照顧。

當時導師吳鴻昌為了這位罕見疾病學生，把教室從3樓搬到1樓靠女廁的教室，並派了兩名同學照顧于萱在校的生活，而于萱上高中後，就由自願充當小天使的王怡君和謝鳳秋接手照顧她的工作。

莊于萱從國一開始坐輪椅，升上高中則脊椎變形壓迫到胸腔而脊椎開刀，開刀後行動更加不便，得由怡君和鳳秋抱她上下輪椅，兩人對「小天使」的工作甘之如飴，導師吳正勳透露，王怡君和謝鳳秋家境不好，兩人為了照顧于萱而放棄學校工讀，怡君還放棄轉入語文資優班的機會，精神可佩。

莊于萱非常感謝兩位麻吉對她的無微照顧，而王怡君和謝鳳秋則說，其實也受到于萱的開朗樂觀影響，個性從悲觀轉為樂觀，所以也很感謝能有這樣的好友相伴，3人今日顯得離情依依，怡君和鳳秋強調，上大學後仍會持續關心于萱，更會常聚首，因為沒有聽到于萱吱吱喳喳的聲音，還真不習慣。

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  • 莊于萱不只有麻吉好友，師長們也對她非常照顧，國中導師吳鴻（後排左1）、高中導師吳正勳（後排左2）更是費心。（記者陳鳳麗攝）

    莊于萱不只有麻吉好友，師長們也對她非常照顧，國中導師吳鴻（後排左1）、高中導師吳正勳（後排左2）更是費心。（記者陳鳳麗攝）

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