靜宜大學畢典 副總統陳建仁「三個錦囊」相贈

2017-06-09 20:08

〔記者歐素美／台中報導〕靜宜大學今天晚上舉行畢業典禮，副總統陳建仁以「智慧、寧靜、勇氣」三錦囊祝福畢業生，在未來為台灣、整個世界、甚至全人類帶來更美好的未來。

靜宜大學今晚舉行畢業典禮，副總統陳建仁指出，靜宜大學創校61年，以培育具國際觀、專業能力，和利他思維的社會公民為教育目標，並積極推動與國際接軌，全校超過十分之一為境外學生，也是ISEP國際交換學生計畫組織評選台灣唯一會員學校，並獲得教育部「學海飛颺」、「學海惜珠」補助金額全國雙料第一，學生能在該校就讀，十分幸福。

他表示，英文的畢業典禮叫「commencement」，意思不是已經到達終點，而是你已經在起跑點上了，所以今天是各位人生旅途的一個起跑點，恭喜你在前一棒已經跑得很成功，而且順利的畢業，但未來人生將充滿挑戰，但我相信在你們師長的教導下及在你們自己的努力下，未來前途無可限量，充滿錦鏽前程，祝福各位鵬程萬里。

他並強調，最重要的人生價值是服務，當初出來競選副總統就是妻女勸他要出來為台灣的更美好而努力，在祈禱時聖經並告訴他要燃燒自己，成為台灣的光、台灣的鹽，同學今天畢業已有能力成為台灣的光、台灣的鹽，照亮四周，勉學生讓周邊的人感受到你的愛與智慧與勇氣。

陳建仁並以三個錦囊祝福畢業生，他說，台灣民主政治的發展當中，有很多有勇氣的人，甚至犧牲自己的生命，來爭取台灣的自由民主，現在我們可以享受完全的自由民主，就是因為有很多的人有勇氣，希望你們有上天賜予的勇氣去改變可以改變的，要有寧靜的心去接受你們不能改變的事實，更重要的是要有智慧去分辨什麼是可以改變，什麼是不可以改變的，所以今天就以「智慧、寧靜、勇氣」祝福大家，希望在未來為台灣、整個世界、全人類帶來更美好的未來。

畢業典禮中頒發靜宜大學第13屆傑出校友獎，獲獎者分別為「美國國家標準技術研究所」電腦科學家連永真及水雲端股份有限公司董事長紀炎福，以表彰在專業領域及社會公益的卓著貢獻；並頒發優秀畢業生獎及「志工服務獎」，希望藉由學生的志工服務故事，鼓勵所有靜宜人從事社會服務，為社會盡一份心力。