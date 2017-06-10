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知名連鎖茶飲又喊漲 指水果成本上揚

2017-06-10  00:05

〔即時新聞／綜合報導〕知名連鎖茶飲「大苑子」又喊漲！剛於4月底漲過一次的「大苑子」近日又傳出價格上漲的消息。而除了「大苑子」外，主打健康果昔的「Jamba Juice」其實也喊漲，一杯大杯的活力果昔要價175元，比便當還貴的價格讓網友直呼誇張。

「大苑子」是在上月底公告，指天氣變化水果成本上揚，以及因應市場環境、政府政策相關因素，自本月5日起調整部分產品售價。「Jamba Juice」也是在上月公告及調漲部分飲品售價。

《蘋果日報》報導，「大苑子」表示，4月底調漲葡萄柚系列茶飲，是因更改配方，本次漲價的品項共計16項，包含翡翠檸檬、新鮮水果茶、鮮百香果綠、金桔檸檬、鮮桔茶、百香檸檬愛玉等都是漲5元，特調甜檸脆纖果則是從50元漲為60元。

「Jamba Juice」則是指氣候變遷，水果產量減少，進價成本提高，以果汁的調漲幅度最大，平均漲30元，果昔平均則是漲5元。「Jamba Juice」表示，果汁使用的是國內新鮮果汁，果昔則是使用國外進口速凍水果，民眾若不介意可多選擇果昔。

不過另一家茶飲「一芳水果茶」則表示，近來雖有接獲水果收購成本變貴的訊息，但目前合作廠商漲幅不大，暫時不會調整售價。

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  • 剛於4月底漲過一次的「大苑子」近日又傳出價格上漲的消息，本次漲價的品項共計16項。（圖擷自「大苑子」網站）

    剛於4月底漲過一次的「大苑子」近日又傳出價格上漲的消息，本次漲價的品項共計16項。（圖擷自「大苑子」網站）

  • 主打健康果昔的「Jamba Juice」也喊漲，一杯大杯的活力果昔要價175元，比便當還貴的價格讓網友直呼誇張。（圖擷自「Jamba Juice」網站）

    主打健康果昔的「Jamba Juice」也喊漲，一杯大杯的活力果昔要價175元，比便當還貴的價格讓網友直呼誇張。（圖擷自「Jamba Juice」網站）

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相關關鍵字： 喊漲 漲價 茶飲 茶飲業 茶飲連鎖店 連鎖茶飲
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