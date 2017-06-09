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原能會審查通過 核二廠1號機可併聯發電

2017-06-09  20:55

〔即時新聞／綜合報導〕核二廠1號機在去年11月因燃料滿池停機至今，原能會今指已接獲台電提出再起動後併聯申請，晚間原能會則表示，確定同意核二廠1號機可併聯發電。

核二廠1號機原定除役年限為2021年12月，但去年11月因燃料滿池停機至今。不過原能會繼本週二同意核二廠1號機重啟後，今午又發布訊息指出，已收到台電公司所提的起動後併聯申請。

原能會今晚在網站表示，經審查相關申請文件後，以及整合起動過程間各項現場視察結果，確認機組運作狀態符合併聯要求，因此在晚間7時25分同意核二廠1號機可併聯發電。

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  • 原能會今晚間指出，經審查後同意核二廠（見圖）1號機可併聯發電。（資料照，記者張嘉明攝）

    原能會今晚間指出，經審查後同意核二廠（見圖）1號機可併聯發電。（資料照，記者張嘉明攝）

  • 原能會今晚間指出，經審查後同意核二廠1號機可併聯發電。（圖擷自原能會網站）

    原能會今晚間指出，經審查後同意核二廠1號機可併聯發電。（圖擷自原能會網站）

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