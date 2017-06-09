爬樹領畢業證書 東和國小學童好興奮

古坑東和國小學童體驗不一樣的攀樹畢業成年禮，學童爬到樹上領畢業證書。（記者黃淑莉攝）

2017-06-09 19:54

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林古坑東和國小50多位應屆畢業生昨天體驗不一樣的攀樹畢業成年禮課，學童爬上學校的茄苳老樹上領畢業證書，從高約3層樓的樹上看校園，學生覺得開心又刺激，校長林秉武表示，透過攀樹學生學會解決問題，挑戰自我及愛護老樹。

幾個月前一群攀樹高手因緣際會到東和國小幫校內老樹修剪枯枝，對學校攀樹環境留下深刻印象，建議學校讓學生體驗攀樹，從樹上看見不一樣的校園，經過5個多月策畫，來自全國各地26攀樹志工請假到學校指導學生攀樹。

不同於傳統徒手爬樹，這次攀樹是利用繩索、鈎環等專業工具，學生要靠自己力量攀到樹上，學生高健卜說，最大困難是拉著繩索往上爬、閃樹枝，需要臂力、技巧、空間概念，刺激又好玩。

學生家長劉易騰特別到學校見證學童攀樹過程，他表示，樹看著孩子長大，畢業前透過專家教學生攀樹的畢業典禮很特別，讓學生對國小生涯留下更深刻印象。

林秉武指出，學校有很多棵老樹，透過攀樹可以更進一步認識學校，且攀樹過程孩子需要相當大的勇氣、克服困難，還可以親近老樹，是很好的環境教育體驗。

書劍戶外的攀樹志工胡家豪表示，學生一到六年級都在樹下活動，畢業前讓他們站在老樹的肩膀上看看不一樣的校園，透過攀樹也讓孩子體認升上國中後他們要更成熟，用不同角度看問題，上攀過程遇到很多困難，但工作人員都沒有上前幫助，他們需要靠自己力量往上爬，這也代表未來遇到困難他們要想辦法克服難關。

學生攀到樹上領取畢業證書，再從樹上斜降下來，50多位參加學生都完成挑戰。

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