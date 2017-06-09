| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大樂透（含端午加碼）、今彩539 開獎囉！ PR 6/10前 一票支持台灣之光！
 首頁 > 生活

爬樹領畢業證書 東和國小學童好興奮

古坑東和國小學童體驗不一樣的攀樹畢業成年禮，學童爬到樹上領畢業證書。（記者黃淑莉攝）

2017-06-09  19:54

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林古坑東和國小50多位應屆畢業生昨天體驗不一樣的攀樹畢業成年禮課，學童爬上學校的茄苳老樹上領畢業證書，從高約3層樓的樹上看校園，學生覺得開心又刺激，校長林秉武表示，透過攀樹學生學會解決問題，挑戰自我及愛護老樹。

幾個月前一群攀樹高手因緣際會到東和國小幫校內老樹修剪枯枝，對學校攀樹環境留下深刻印象，建議學校讓學生體驗攀樹，從樹上看見不一樣的校園，經過5個多月策畫，來自全國各地26攀樹志工請假到學校指導學生攀樹。

不同於傳統徒手爬樹，這次攀樹是利用繩索、鈎環等專業工具，學生要靠自己力量攀到樹上，學生高健卜說，最大困難是拉著繩索往上爬、閃樹枝，需要臂力、技巧、空間概念，刺激又好玩。

學生家長劉易騰特別到學校見證學童攀樹過程，他表示，樹看著孩子長大，畢業前透過專家教學生攀樹的畢業典禮很特別，讓學生對國小生涯留下更深刻印象。

林秉武指出，學校有很多棵老樹，透過攀樹可以更進一步認識學校，且攀樹過程孩子需要相當大的勇氣、克服困難，還可以親近老樹，是很好的環境教育體驗。

書劍戶外的攀樹志工胡家豪表示，學生一到六年級都在樹下活動，畢業前讓他們站在老樹的肩膀上看看不一樣的校園，透過攀樹也讓孩子體認升上國中後他們要更成熟，用不同角度看問題，上攀過程遇到很多困難，但工作人員都沒有上前幫助，他們需要靠自己力量往上爬，這也代表未來遇到困難他們要想辦法克服難關。

學生攀到樹上領取畢業證書，再從樹上斜降下來，50多位參加學生都完成挑戰。

相關影音

古坑東和國小學童體驗不一樣的攀樹畢業成年禮，學童爬到樹上領畢業證書。（記者黃淑莉攝）

古坑東和國小學童體驗不一樣的攀樹畢業成年禮，學童爬到樹上領畢業證書。（記者黃淑莉攝）

古坑東和國小學童體驗不一樣的攀樹畢業成年禮，學童爬到樹上領畢業證書。（記者黃淑莉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 古坑 爬樹 畢業證書
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧清蒸蝦餅
開胃小菜✧台式鹹蚋
熱炒✧蒜苗炒香腸
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：爬樹領畢業證書 東和國小學童好興奮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月9日‧星期五‧丁酉年五月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.