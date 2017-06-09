| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大樂透（含端午加碼）、今彩539 開獎囉！ PR 6/10前 一票支持台灣之光！
 首頁 > 生活

海灘垃圾排第一 寶特瓶疊起來高過10座101

環團表示，日常生活中製造出的垃圾，如果沒有妥善的處理，照樣可能流入海中。（圖擷取自台灣環境資訊協會官網）

2017-06-09  20:10

〔即時新聞／綜合報導〕海龜把塑膠袋當成水母誤食致死，已不是新聞。「台灣清淨海洋行動聯盟」在監測的過程中發現，2016年海灘上最多的垃圾種類，第一名是寶特瓶，共有2萬455件，如果以600ML高度23公分來計算，疊起來大約等於10.5座台北101的高度。該團體呼籲，只有從源頭減少才有助於改善環境，海灘重新美麗。

台灣清淨海洋行動聯盟公布了海灘垃圾種類的監測數據顯示，第一名的寶特瓶共有2萬455件、再來是塑膠瓶蓋2萬129件、吸管1萬6878件、塑膠袋1萬2452件、外帶飲料杯1萬1692件。

不過出乎意料的是，這些垃圾並不只是來自於遊客，很高的機率是來自於受海浪侵蝕裸露的「垃圾掩埋場」。這也表示，我們日常生活中製造出的垃圾，如果沒有妥善的處理，照樣可能流入海中。台灣清淨海洋行動聯盟，公布具體數據，希望打破「海邊垃圾與我無關」的刻板印象。

另一方面，環保署宣布明年1月1日起，將擴大購物袋的收費範圍，涵蓋了包括飲料店、麵包店等7大類，共7萬家業者。希望能具體落實民眾使用環保袋的習慣。

2016年海灘上最多的垃圾種類，第一名是寶特瓶共有2萬455件。（圖擷取自台灣環境資訊協會官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣清淨海洋行動聯盟 塑膠袋 寶特瓶 淨灘
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧清蒸蝦餅
開胃小菜✧台式鹹蚋
熱炒✧蒜苗炒香腸
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：海灘垃圾排第一 寶特瓶疊起來高過10座101


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月9日‧星期五‧丁酉年五月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.