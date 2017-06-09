海灘垃圾排第一 寶特瓶疊起來高過10座101

環團表示，日常生活中製造出的垃圾，如果沒有妥善的處理，照樣可能流入海中。（圖擷取自台灣環境資訊協會官網）

2017-06-09 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕海龜把塑膠袋當成水母誤食致死，已不是新聞。「台灣清淨海洋行動聯盟」在監測的過程中發現，2016年海灘上最多的垃圾種類，第一名是寶特瓶，共有2萬455件，如果以600ML高度23公分來計算，疊起來大約等於10.5座台北101的高度。該團體呼籲，只有從源頭減少才有助於改善環境，海灘重新美麗。

台灣清淨海洋行動聯盟公布了海灘垃圾種類的監測數據顯示，第一名的寶特瓶共有2萬455件、再來是塑膠瓶蓋2萬129件、吸管1萬6878件、塑膠袋1萬2452件、外帶飲料杯1萬1692件。

不過出乎意料的是，這些垃圾並不只是來自於遊客，很高的機率是來自於受海浪侵蝕裸露的「垃圾掩埋場」。這也表示，我們日常生活中製造出的垃圾，如果沒有妥善的處理，照樣可能流入海中。台灣清淨海洋行動聯盟，公布具體數據，希望打破「海邊垃圾與我無關」的刻板印象。

另一方面，環保署宣布明年1月1日起，將擴大購物袋的收費範圍，涵蓋了包括飲料店、麵包店等7大類，共7萬家業者。希望能具體落實民眾使用環保袋的習慣。