拚生煤許可過關 台塑承諾麥寮電廠2025改燃氣

2017-06-09 19:29

〔記者黃佩君／台北報導〕雲林禁用生煤與石油焦影響台塑麥寮電廠供電，經部介入協調近1年獲解套。台塑4月起陸續宣布麥寮石油焦機組將改燒生煤，以及麥寮汽電將斥資800億自燃煤改為燃氣。今台塑及雲林簽署能源轉型備忘錄，台塑承諾2025麥寮電廠3部機組將全數改燃氣，而雲林縣長李進勇也對台塑承諾能源轉型表示肯定。

雲林前年6月宣布生煤及石油焦禁令，對台塑造成重大影響，而麥電生煤操作許可是否獲縣府准許延期，也攸關夏季供電是否短缺。經濟部為此協調1年多，台塑與雲縣府終於達成可接受結果；台塑於4月宣布麥寮廠區以石油焦為燃料的汽電共生機組，將以改燒生煤方式減污；5月又宣布將耗資800億，將麥寮電廠3部60萬瓩機組由燃煤改為天然氣。

李進勇表示，雲縣府希望台塑能明定麥電轉型時程，透過經濟部協調，最後台塑也承諾天然氣機組將於2025年營運。不過對機組細部進度，台塑化董事長陳寶郎則表示，仍有幾個難題待克服。

陳寶郎強調，台塑化會將秉持2025年目標，但因目前才進入規劃階段，未能提出細部進度，且仍有不確定因素，包括電業法子法攸關台塑未來是自售電或售予台電，而天然氣將向中油買或自供，遊戲規則也尚未確定；此外也須與民眾溝通、環評，都可能影響興建規劃及進度。

而麥電9張生煤操作許可將於11日到期，是否獲展延攸關夏季供電，雲縣府今也表示將於12日宣布審核結果。李進勇說，雲林已提出「源頭減量、管末加嚴、季節限定」等三方法加嚴管制致空汙物質，而台塑也願意配合國家能源轉型政策，從石油焦改燒生煤、生煤改燒天然氣，對台塑作為感到肯定。雖未直接表態，但也透露展延有曙光。

陳寶郎也說，對執照是否能順利展延，他擔心的是台灣供電穩定；因麥寮去年發電144億度，佔發電量5％，是很大比例，他希望各界能多考慮台灣穩定性。