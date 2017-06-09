| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大樂透（含端午加碼）、今彩539 開獎囉！ PR 6/10前 一票支持台灣之光！
 首頁 > 生活

南投國中2人會考滿分 展現文武雙全身手

2017-06-09  20:11

〔記者謝介裕／南投報導〕國中教育會考成績今日公布，南投縣各地區中心學校都有不錯的成績表現，尤以南投國中最受注目，陳泓宇及劉可貞2位同學獲得「滿分」，其中，來自美術班的女同學劉可貞，更締造教育會考舉辦以來，該校美術班學生首位滿分的紀錄。

此次會考，南投縣滿分學生只有3位，南投國中就有2人，且陳泓宇及劉可貞2人，可說是允文允武，陳泓宇曾在南投縣桌球比賽獲得團體組冠軍，以及全縣書法比賽第1名；劉可貞也曾獲得全縣作文比賽第1名，此次更以實力證明，美術班學生不只會素描、繪畫等術科方面，連學科一樣也具有強大的競爭力。

此外，竹山鎮延和國中女學生廖玟怡，來自單親家庭與媽媽、阿嬤相依為命，平時還要幫忙做家事、照顧阿嬤，但她仍把握有限的時間讀書，只要課業遇到不懂之處，一定做下記號，請教同學或老師，直至疑惑解除為止，就是這種打破沙鍋問到底的精神，儘管家境不允許她在外補習，但課業始終能推持在一定水平之上，此次會考成績「5A++」，也篤定可上心目中第1志願台中女中。

南投縣各國中表示，「5A」是可否考上第1志願台中一中、台中女中的基本標準，此次南投國中「5A」以上17人，包括2位滿分在內，「5A++」有3人；竹山延和國中「5A」以上30人，其中「5A++」有3人；南崗國中與竹山國中「5A」以上都是22人，「5A++」也都有2人，與去年成績相較，各校的表現均維持在一定水平之上。

廣告
  • 南投國中學生陳泓宇（右）及劉可貞（左）2人，在會考獲得滿分的成績，桌上也可見2人在書法、作文等各項比賽的獎狀，展現文武雙全的一面。（記者謝介裕攝）

    南投國中學生陳泓宇（右）及劉可貞（左）2人，在會考獲得滿分的成績，桌上也可見2人在書法、作文等各項比賽的獎狀，展現文武雙全的一面。（記者謝介裕攝）

  • 國中教育會考成績公布，南投縣竹山鎮延和國中女學生廖玟怡（第1排右2），克服逆境，成績篤定可上台中女中，師生們也都與有榮焉。（記者謝介裕攝）

    國中教育會考成績公布，南投縣竹山鎮延和國中女學生廖玟怡（第1排右2），克服逆境，成績篤定可上台中女中，師生們也都與有榮焉。（記者謝介裕攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧清蒸蝦餅
開胃小菜✧台式鹹蚋
熱炒✧蒜苗炒香腸
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：南投國中2人會考滿分 展現文武雙全身手


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月9日‧星期五‧丁酉年五月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.