南投國中2人會考滿分 展現文武雙全身手

2017-06-09 20:11

〔記者謝介裕／南投報導〕國中教育會考成績今日公布，南投縣各地區中心學校都有不錯的成績表現，尤以南投國中最受注目，陳泓宇及劉可貞2位同學獲得「滿分」，其中，來自美術班的女同學劉可貞，更締造教育會考舉辦以來，該校美術班學生首位滿分的紀錄。

此次會考，南投縣滿分學生只有3位，南投國中就有2人，且陳泓宇及劉可貞2人，可說是允文允武，陳泓宇曾在南投縣桌球比賽獲得團體組冠軍，以及全縣書法比賽第1名；劉可貞也曾獲得全縣作文比賽第1名，此次更以實力證明，美術班學生不只會素描、繪畫等術科方面，連學科一樣也具有強大的競爭力。

此外，竹山鎮延和國中女學生廖玟怡，來自單親家庭與媽媽、阿嬤相依為命，平時還要幫忙做家事、照顧阿嬤，但她仍把握有限的時間讀書，只要課業遇到不懂之處，一定做下記號，請教同學或老師，直至疑惑解除為止，就是這種打破沙鍋問到底的精神，儘管家境不允許她在外補習，但課業始終能推持在一定水平之上，此次會考成績「5A++」，也篤定可上心目中第1志願台中女中。

南投縣各國中表示，「5A」是可否考上第1志願台中一中、台中女中的基本標準，此次南投國中「5A」以上17人，包括2位滿分在內，「5A++」有3人；竹山延和國中「5A」以上30人，其中「5A++」有3人；南崗國中與竹山國中「5A」以上都是22人，「5A++」也都有2人，與去年成績相較，各校的表現均維持在一定水平之上。