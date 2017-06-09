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澎湖提出前瞻基礎計畫 議會專案報告

馬公港為重要海運要衢，下方也累積各年代古沉船。（記者劉禹慶攝）

2017-06-09  18:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對澎湖縣向行政院爭取前瞻基礎建設計畫內容，縣長陳光復今日前往縣議會進行專案報告，陳光復表示，澎湖將爭取中央前瞻基礎建設特別預算經費將超過100億元，創造上千個就業機會；議會希望廣納各界意見。

陳光復表示，水環境建設部分，內容包括加強無自來水地區供水改善計畫、離島地區供水改善計畫第二期、全國水環境改善計畫，其中爭取8千萬元辦理海洋垃圾清除工作，另環保署已委託國立成功大學進行開設人工通道提升海水交換率，以及架設抽泥管執行底泥抽除等方案評估，協助澎湖改善內灣底泥問題。

文化生活圈建設方面，澎湖將爭取3億元興建澎湖美術館及興建國家級海洋水下博物館計畫，所需經費約70億；公共服務據點整備部分，配合中央長照政策，將進行長照服務據點、托育及家庭服務據點、照顧管理中心照管分站的整建工作，內政部則是補助公有危險建築的補強重建，預定提報重光里及烏崁里集會所活動中心興建計畫，經費合計3200萬元。

針對澎湖縣前瞻計畫，議員胡松榮及成萬貫都認為應廣納鄉市公所、議會及各民間團體意見；議員魏長源則希望澎湖無輕軌建設，應規劃興建海底隧道，給澎湖人一條安全回家的路；議長劉陳昭玲則希望將沈船博物館納入計畫中，利用現有的團管區或澎防部營區，成立澎湖沈船博物館。

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  • 澎湖海域撈起的沉水古文物，澎湖縣政府爭取成立水下博物館。（記者劉禹慶攝）

    澎湖海域撈起的沉水古文物，澎湖縣政府爭取成立水下博物館。（記者劉禹慶攝）

  • 澎湖縣長陳光復前往議會，進行前瞻基礎建設計畫專案報告。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復前往議會，進行前瞻基礎建設計畫專案報告。（記者劉禹慶攝）

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