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中捷綠線G5站商機無限 交通局歡迎業者參與開發

2017-06-09  18:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市北屯區得天獨厚，擁有興建中的捷運綠線、台中鐵路高架化及規劃中的雙港輕軌3條軌道路線，並以捷運綠線G4和G6站為核心，形成雙十字路網，而G5土地開發場站則位於這2個核心中的核心，可望成為未來的新門戶。

捷運綠線G5站位於東山路與文心路所連貫的東西向軸線帶上，是捷運綠線進出大坑、新社地區的重要門戶，也是東側10期重劃區、13及14單元整體開發區進入市區的輻軸要點，潛在人潮可觀。

另外，捷運綠線G5站區域周邊生活機能相當完善，附近就有占地高達5公頃、台中第1座以兒童為主題的的北屯兒童公園，往北還有B&Q特力屋、大買家這2間大型量販店，未來可能還有COSTCO類型的大賣場進駐鄰近的北屯機廠特區，兼具交通便捷與生活品質，因此周邊早已有指標性開發案進駐，各具不同定位取向，也證明該區確實具有多元豐富的發展潛力。

交通局強調，位居雙十字路網核心的捷運綠線G5，未來具有1站即可雙線轉乘的獨特地位，經由G4站與台鐵松竹站無縫連通轉乘，全台南北走透透，也可透過G6站換搭雙港輕軌，出國旅遊一路通，囊括山線鐵路與海線輕軌的雙重優勢。

此外，台中鐵路高架化已經第一階段通車，未來沿線將打造成為自行車綠廊，北達豐原，南至大慶，搭配現有旱溪自行車道，連結大坑水岸風光，這些設施都在G5生活圈內，3線軌道加雙自行車道，讓G5的未來擁有無限發展可能。

捷運綠線G5土地開發場站，未來周邊將有大型重劃及開發區陸續完成開發，搭配軌道路網的逐步落成，屆時人潮與商機將呈現倍數成長，新核心與新門戶必然成形。

全案預計未來總銷金額可達22億元，設計規模為地上23層、地下5層，土地開發招商作業預計於今年中旬正式對外公開。

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  • 中市捷運綠線G5站週邊商機無限，且是新門戶，交通局歡迎業者參與開發。（記者蘇金鳳攝）

    中市捷運綠線G5站週邊商機無限，且是新門戶，交通局歡迎業者參與開發。（記者蘇金鳳攝）

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