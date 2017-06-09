中市高壓電塔林立 議員要求打造另類地景藝術

2017-06-09 18:03

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中火力發電廠為東亞最大火力發電廠，大肚山、大肚溪高壓電塔林立，市議員王立任、陳世凱今天在議會表示，應該師法國外將電塔美學融入地景環境，建議市府和台電合作辦理造型電塔競賽，打造另類地景藝術景觀；市長林佳龍如善如流，允諾找台電配合。

王立任、陳世凱表示，台中火力發電廠為了將生產的電力輸送至台灣各地，沿線建造許多高壓電塔，從國道經過往旁看，大肚山上、溪口佈滿密密麻麻的高壓電塔，從海線到山線千篇一律，既然無法消除，應思考加以改善。

他們又說，國際上已有不少先例，是將電塔美學融入地景環境中，在冰島、匈牙利和俄羅斯等國，分別有鹿型、人型電塔的案例，隨著地形起伏而有不同的美學造型。台電在去年底也辦過1屆電塔創意造型設計競賽，今年會辦第2屆。

王立任、陳世凱建議，市府應該尋求和台電合作，主動辦理造型電塔競賽，打破傳統電塔單一造型，開啟市民在公共空間的美學參與，在大肚山和鰲峰山打造另類地景藝術景觀，也可以增添觀光文化的能見度。

林佳龍表示，配合台中市陸續要舉辦世界花博、東亞青奧等國際盛事，市府將協調花博辦公室、經發局和台電公司考量電塔的安全與設計專業，結合電塔美學創意和在地景觀，讓大肚山可以進一步成為台中的新地標。