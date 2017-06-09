中市經發局助傳產變身時尚產業 今舉行成果展

2017-06-09 18:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市經發局今日舉辦流行時尚產業成果展，將所遴選出的在地鞋袋包箱、纖品服飾、美容美妝與飾品加工業4大產業、8家優良業者的產品以走秀方式展出，而這些業者在市府的輔導下，已在國際市場上開拓不錯的成績。

台中市政府自104年起，推動為期3年的「從傳統到流行時尚產業育成—地方潛力產業文創加值暨品牌發展計畫」，針對台中4大產業，包括鞋袋包箱、纖品服飾、美容美妝與飾品，輔導50家傳統加工業者轉型，建立自有品牌及設立品牌通路。

其中遴選8家優良業者前往越南胡志明市參加國際美容展，擴展國際市場成果卓越，3年計畫期間，業者共創造5千萬以上營收，增加投資額2千萬以上。

經發局於今日在市府台灣大道市政大樓舉辦成果發表會，邀請副秘書長郭坤明與嶺東科技大學流行設計系學生以走秀方式來介紹廠商的產品。

學生們穿著五顏六色與特殊材質的流行服飾，為8家轉型成功業者商品走秀，其中具有靜電防蚊效果的「蚊子衣」更吸引眾人目光，而郭坤明本人也親自穿著抗UV流行服飾走上伸展台。

經發局表示，市府此次更配合政府的新南向政策，帶領部分業者前往越南胡志明市參加國際美容展，已陸續接到國際訂單，未來將持續協助傳產業者轉型，拓展國內外市場，增加國際能見度，讓在地文創品牌打出國際知名度。