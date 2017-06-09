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加拿大航空台北－溫哥華直飛航線首航

加拿大航空台北－溫哥華直飛航班9日正式啟航， 航空公司以灑水禮慶祝新航線開航。（記者朱沛雄攝）

2017-06-09  17:51

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕加拿大航空楓葉機報到！加拿大航空台北-溫哥華直飛航班今天正式啟航，以波音787夢幻客機天天直飛台北－溫哥華，紅黑相映的搶眼配色，洋溢著北美風情的加拿大航空波音787夢幻客機下午一點五十分飛抵桃園國際機場，為加拿大航空台北-溫哥華航線揭開序幕，航空公司也以灑水禮慶祝新航線開航。

為慶祝開航，加航準備了開航紀念小熊贈送給搭乘首航班機乘客，觀光局則派出電音三太子及舞獅在登機門口歡迎首航班來台旅客，台味十足又可愛的電音三太子及舞獅讓來台旅客感到驚喜爭相合影，就連剛下飛機的機組人員也開心的與電音三太子合照。

2003年受到全球金融海嘯波及，加拿大航空一度退出台灣市場，加拿大航空資深商務策略總監劉貴豪（Timothy Liu）表示，台灣是加航在亞洲市場第十條航線，是加拿大航空非常重視的市場之一，適逢加拿大航空成立80周年，希望將台北-溫哥華航線作為獻給台灣旅客的特別禮物，並以全球最新款的波音787夢幻客機來執飛台灣航線，搭配往返美加最多的機位供應量、入境美國通關最便利的溫哥華機場、加拿大最密集的內陸航線、最舒適的午去早回絕佳時段、全桃園機場最貼心的禮賓服務與業界最超值的票價等優勢，全力為台灣旅客打造出飛往美洲的最佳航空新選擇。

加航台北－溫哥華航班每天下午3時55分從桃園機場起飛，於當地時間上午11時25分抵達溫哥華機場，不論是入境加拿大或是過境轉機都相當便利，為慶祝開航，6月18日前在加航官網訂購從台灣出發的航班並輸入優惠代碼，即可享受經濟艙來回機票新台幣17600元起（未稅）及豪華經濟艙來回機票38100元起（未稅）的優惠價格。

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  • 加拿大航空台北－溫哥華直飛航班9日正式啟航，並以全球最新款的波音787夢幻客機來執飛台灣航線。（記者朱沛雄攝）

    加拿大航空台北－溫哥華直飛航班9日正式啟航，並以全球最新款的波音787夢幻客機來執飛台灣航線。（記者朱沛雄攝）

  • 加拿大航空台北－溫哥華直飛航班9日正式啟航，電音三太子及舞獅在登機門口歡迎首航班來台旅客，剛下飛機的機師搞笑的與台味十足的電音三太子及舞獅合影。（記者朱沛雄攝）

    加拿大航空台北－溫哥華直飛航班9日正式啟航，電音三太子及舞獅在登機門口歡迎首航班來台旅客，剛下飛機的機師搞笑的與台味十足的電音三太子及舞獅合影。（記者朱沛雄攝）

  • 加拿大航空台北－溫哥華直飛航班9日正式啟航，電音三太子及舞獅在登機門口歡迎首航班來台旅客，台味十足又可愛的電音三太子及舞獅讓來台旅客感到驚喜。（記者朱沛雄攝）

    加拿大航空台北－溫哥華直飛航班9日正式啟航，電音三太子及舞獅在登機門口歡迎首航班來台旅客，台味十足又可愛的電音三太子及舞獅讓來台旅客感到驚喜。（記者朱沛雄攝）

  • 加拿大航空台北－溫哥華直飛航班9日正式啟航，並以全球最新款的波音787夢幻客機來執飛台灣航線，商務艙全躺式的座椅相當舒適。（記者朱沛雄攝）

    加拿大航空台北－溫哥華直飛航班9日正式啟航，並以全球最新款的波音787夢幻客機來執飛台灣航線，商務艙全躺式的座椅相當舒適。（記者朱沛雄攝）

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