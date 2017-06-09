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麻竹筍旺季到 大坑筍包色香味美最佳代言

2017-06-09  18:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北屯大坑麻竹筍進入盛產季，今年雨水分配不均，產量少一半，價格多一倍，不過，連辦10年的大坑里家政班筍包DIY宴會，今天照常舉辦，大方用料教大家一起做，使用現採麻竹筍炒餡加上沙鹿地瓜做外皮，黃澄澄筍包好看又好吃，新鮮竹筍與地瓜香十足，3千個筍包一出爐，就被搶拿一空，為大坑筍季掀高潮。

家政媽媽今天一早忙著炒餡，用的是跟丈夫清晨採回來的麻竹筍，切丁加上香菇、胛心肉等配料爆香，外皮則使用沙鹿特產紅地瓜，切塊煮熟加上樹薯粉等製成，30名媽媽們帶著民眾一起揉麵包餡，蒸熟後香味四溢，黃澄澄筍包非常誘人。

吃當季、食在地！台中地區農會大坑家政班長陳春美說，大坑麻竹筍聞名全國，正值盛產，新鮮甘甜很好吃，而且顏色漂亮，絕不用香精、色素，現在一直到9月是產季，竹筍除煮湯、涼拌，也能做金沙竹筍、乾煸悶筍等，也能做筍包、筍醬、脆筍等，用途多元廣泛。

市議員曾朝榮和大坑里長曾朝煌指出，今年筍季先是遭遇雨水少，產季又下雨強風大，產量只有正常的一半，批發價漲了一倍到每公斤60、70元，大坑盛產麻竹筍、椪柑、柚子等，常受缺水之苦影響產量、價格，盼白冷圳今年10月能如期動工，早日解決乾旱之苦。

陳春美說，筍包製程繁複，從剝筍、切丁，地瓜也要削皮切塊，炒料包餡，過程不馬虎，平常農家除非慶典請客很少做，為了推廣大坑筍包美味，民眾能與家政班聯絡教學或訂購。

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  • 大坑里家政班筍包DIY宴會已連辦10年，3千個筍包一出爐，就被搶拿一空。（記者蔡淑媛攝）

    大坑里家政班筍包DIY宴會已連辦10年，3千個筍包一出爐，就被搶拿一空。（記者蔡淑媛攝）

  • 北屯大坑家政班現採麻竹筍加上沙鹿地瓜做成筍包，黃澄澄好看又好吃。（記者蔡淑媛攝）

    北屯大坑家政班現採麻竹筍加上沙鹿地瓜做成筍包，黃澄澄好看又好吃。（記者蔡淑媛攝）

  • 大坑家政班長陳春美說，大坑麻竹筍聞名全國，新鮮甘甜很好吃，而且顏色漂亮，絕不用香精、色素。（記者蔡淑媛攝）

    大坑家政班長陳春美說，大坑麻竹筍聞名全國，新鮮甘甜很好吃，而且顏色漂亮，絕不用香精、色素。（記者蔡淑媛攝）

  • 大坑麻竹筍包外皮用沙鹿地瓜熬煮。（記者蔡淑媛攝）

    大坑麻竹筍包外皮用沙鹿地瓜熬煮。（記者蔡淑媛攝）

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