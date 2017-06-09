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不補習勤跑廟會 溪州國中出現首位會考女狀元

2017-06-09  17:47

〔記者顏宏駿／彰化報導〕溪州國中出現有史以來首位「會考女狀元」，林芸萱考出5A++，作文滿級分的佳績，林芸萱每年都會參加家鄉「普玄宮」的廟會，他看到班上許多同學參加宮裡的「神童團」，純粹是為了服務神明，而非混日子，今年作文題目「從傳統習俗，我看到」彷彿為她而設，她把自己的觀察描寫出來，結果獲得六分滿級分。

位於教育資源較貧乏的溪州鄉，林芸萱幾都是靠「自學」，一到三年級都沒有補習。

她說，她的國文、英語較強，數、理較弱，所以上課特別仔細聽，如果聽不懂，下課一定馬上問老師，她會叫老師重說一遍，或演算過一次，回家後，她會把重新再算一次，一定要搞懂其間的邏輯才罷休。

林芸萱說，她老家在圳寮村，村裡的「普玄宮」供奉「普庵真人」，每年普庵真人聖誕，爸媽一定會帶她們回老家參加一整天的廟會，她看到班上許多同學，個個化為「神童團」的一員，每個人踩著節奏的步伐，全身汗溼淋漓都不嫌累，雖然他們功課並不突出，但為神明服務的精神讓她非常感動。

這次會考作文題目「從傳統習俗，我看到」，她把自己第一手觀察描寫出來，獲得滿分，她覺得「神明有保庇」。

校長江永泰說，今年的作文題目對鄉下學生比較有利，都市小孩只能寫「中秋、元宵、端午、中元等節日的習俗」，但鄉下小孩，參與廟會的機會多，若有獨到的觀察，就能拿到高分。

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  • 溪州國中滿級分女狀元林芸萱，作文描寫他參加廟會的觀察，拿下滿分。（記者顏宏駿攝）

    溪州國中滿級分女狀元林芸萱，作文描寫他參加廟會的觀察，拿下滿分。（記者顏宏駿攝）

  • 溪州國中滿級分女狀元林芸萱，作文描寫他參加廟會的觀察，拿下滿分。（記者顏宏駿攝）

    溪州國中滿級分女狀元林芸萱，作文描寫他參加廟會的觀察，拿下滿分。（記者顏宏駿攝）

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