單軌建設遭質疑 南市府：塞車已非公車能解決

2017-06-09 17:56

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市高架單軌捷運系統已獲中央前瞻計畫核定，總經費407億元，將興建藍綠2條路線。市議員杜素吟今天質疑澳洲雪梨才剛結束營運25年的單軌電車，北捷與高捷也都虧損，市府若中央給錢就草率推動，未來恐成錢坑，將債留子孫，她要求市府好好思考。

交通局副局長熊萬銀則表示，雪梨的單軌系統，他曾搭過，該單軌僅短短幾公里，主要是觀光之用，收費又高，與台南的單軌的功能並不一樣，該系統技術已相當成熟，包括美、日等國家都有採用，而且相當成功。

杜素吟質詢說，以台北人口密集，停車不易，居民對外交通需仰賴大眾運輸系統，都賠錢經營，台南市屬於陽春型的直轄市，人口不到200萬，加上同婚法推動，無法生小孩，未來誰坐輕軌呢？

杜素吟表示，市府興建輕軌，407億元的經費，中央僅補助243億元，其他的164億元自籌款，錢從哪裡來呢？她強調，中央給錢興建輕軌，市府不要高興，興建之後才是問題的開始，尤其台南市的道路狹窄，市府預計將軌道興建在中央分隔島，果真如此，道路二邊的內側將無法通行，且光是施工的交通黑暗期，老百姓絕對會罵翻，她呼籲市府不要草率就推動該建設。

交通局長林炎成表示，南市高架單軌系統是經過工程技術、財務規劃等各方面的審慎評估，而非1、2天的草率決定，全世界有54個城市在使用單軌系統，不少城市人口都不到50萬人，像日本沖繩也有單軌系統，人口也沒台南多，現在台南市區假日已嚴重塞車，現有公車已無法解決塞車問題，如果什麼都靠公車、自用車，馬路開闢再多都不夠用。

他表示，南市單軌的自償率26％，遠高於中央的規定14％，而且公共工程本來就不是營利事業，不能以虧損做興建與否的唯一考量，南市單軌系統預計10年達到損益平衡，便捷的交通運具，可以提升台南交通的便利性及觀光，希望大家支持。