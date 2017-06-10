時間也可以有借有還！？這間銀行竟專門讓人存取「時間」

時間銀行，是一個讓人提供服務來存取等量時間，待未來有需要時可提領時間的非營利組織。（示意圖，路透）

2017-06-10 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕銀行，在許多人的觀念裡是個存錢的地方，但你知不知道 現在有種銀行讓人存的竟是「時間」？

小編今天要跟各位介紹的，就是一個以「時間」同時作為貨幣及商品的機制。

時間銀行（Time Bank） ，近年在歐美國家越發流行，最初的概念是由美國卡恩（Edgar S. Cahn）教授於1980年在英國提出。 現今的時間銀行，是指參與者可以義工方式提供服務給其他會員，並換算成點數存進銀行中，當自己有所需求時再從中支取「被服務的時間」。 由於上述所提及之「時間貨幣」屬人人等量等價，且勞動不分貴賤，此概念支持者們認為可重新解釋工作的價值。

在許多國家中，不少民眾相信 時間銀行會是個解決人口老化難題的良方。 由於時間提供者可在年輕健康時支出時間去當志工服務他人，等年老或生病時再來提取，這種「先利他，後利己」的作法也被認為具有引導社會良善風氣的作用。除了照顧性質的服務， 時間銀行更希望參與者可從自己的勞務專長與興趣出發 ，這樣在提供良好服務的同時，更可兼顧付出時快樂的情緒，與其他提供者媒合時將創造多贏局面。

從1990年代至今，全世界目前已有超過1000個時間銀行組織，其中以歐美國家發展的最為興盛，而亞洲區包括台灣在內也在近年漸漸開始出現這類組織。以我國而言，在網路社群中流行多年的 交換語言 、 交換才藝 均屬廣義的時間銀行，小編相信未來會有越來越多類似的非營利組織產生，將這種交換服務的社群互助合作方式持續推廣出去。

《點評》身為貓奴的小編內心OS：每天幫人照顧貓還可以存兩小時進銀行，簡直就像在作夢一樣啊～～