南美館當代館已見輪廓 蔡英文勉成「最明亮藝術櫥窗」

南美館當代館已見輪廓。（記者劉婉君攝）

2017-06-09 17:24

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市美術館當代館主要結構預計7月完成，近現代館工程也如期進行中，總統蔡英文今天南下視察，期勉南美館「成為台灣文化首都最明亮的藝術櫥窗。」

南美館目前整體施工進度37.62%，蔡英文今天下午先到國立台灣文學館聆聽南美館簡報，並登上頂樓遠看對面的近現代館工程，隨後也前往當代館視察。

蔡英文說，南美館將成為台南的新地標，現在的鋼骨結構已經呈現出未來的輪廓，她非常期待完工的樣子。南美館一直受到各界關注，正凸顯了南美館在地方、在南台灣的重要性。

她以藝術家顏水龍的名言「我們去學美術，而我們對鄉土要如何使其在藝術上有所啟蒙。這也是一個很大的責任感。」強調南美館是國家的重要投資，對台南、對台灣都有一份責任，期許南美館以宏大的視野為志向，成為台灣文化首都最明亮的藝術櫥窗。同時，也要積極推廣藝術、鼓勵市民與學生親近美學，並培育在地藝術人才，以帶動藝術產業發展。

蔡英文表示，台南是台灣的文化首都，從畫家郭柏川盼望成立美術館至今已經過了一甲子，如今即將實現，每一個美術館都有它的定位，做為文化首都的美術館，南美館的使命就是讓民眾看見「文化的力量，就是城市的力量，就是國家的力量。」