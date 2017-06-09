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松山警治安會議 現場青春洋溢

2017-06-09  17:12

［記者陳恩惠／台北報導］北市松山警分局積極推動社區警政，特地在警局舉辦「聯合社區治安會議」，由於學子快樂的暑假即將來臨，警政署也將展開「青春專案」，會中特地邀請轄內育達商職熱舞社，以及極限街舞社的同學前來表演，以勁歌熱舞熱鬧開場，宣達青少年應多元發展有益身心的活動、培養健康的興趣，青春洋溢的舞動，也讓與會人士覺得「年輕真好！」，偵查隊長黃水願與各派出所長分別向轄內民眾報告松山區的治安狀況，讓民眾感到安心。

松山分局的聯合社區治安會議，昨天下午2時在分局十樓禮堂舉行，會中也為70天後即將舉行的「台北世界大學運動會」進行宣導，特地練習「世大運運動操」，由同仁裝扮成可愛的柔導熊及警察寶寶，將「世大運運動操」的活潑、熱情表現的淋漓盡致；由於世大運開閉幕賽皆在松山區，分局自去年起，已經展開一連串的預演及反恐演練、犯罪預防宣導等活動，會中亦播放「民安3號」演練橋段供民眾欣賞。

松山分局表示，這次的聯合社區治安會議活動內容，除了報告治安狀況外，活動內容安排學子的舞蹈表演，還有互動式的有獎徵答，讓轄區民眾在炎炎夏日的午後，在沁涼的警局內享受一場歡樂會議，會後同時備有豐盛的餐點及犯罪預防宣導禮品供民眾帶回，讓民眾紛紛大呼：「滿載而歸呀！」

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  • 北市松山警分局積極推動社區警政，特地在警局舉辦「聯合社區治安會議」。（記者陳恩惠翻攝）

    北市松山警分局積極推動社區警政，特地在警局舉辦「聯合社區治安會議」。（記者陳恩惠翻攝）

  • 會中為了70天後即將舉行的「台北世界大學運動會」宣導，特地練習「世大運運動操」，由同仁裝扮成可愛的柔導熊及警察寶寶，大跳「世大運運動操」。（記者陳恩惠翻攝）

    會中為了70天後即將舉行的「台北世界大學運動會」宣導，特地練習「世大運運動操」，由同仁裝扮成可愛的柔導熊及警察寶寶，大跳「世大運運動操」。（記者陳恩惠翻攝）

  • 松山分局的社區治安護議，邀請轄內育達商職熱舞社、極限街舞社的同學表演，宣達青少年應多元發展有益身心的活動、培養健康的興趣，青春洋溢的舞動，讓與會人士大讚「年輕真好！」（記者陳恩惠翻攝）

    松山分局的社區治安護議，邀請轄內育達商職熱舞社、極限街舞社的同學表演，宣達青少年應多元發展有益身心的活動、培養健康的興趣，青春洋溢的舞動，讓與會人士大讚「年輕真好！」（記者陳恩惠翻攝）

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