| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
紅館舞台坍塌 草蜢送醫急救 3油漆工刷防水漆突昏迷 1人送醫前無生命跡象 PR 6/10前 一票支持台灣之光！
 首頁 > 生活

六輕三部燃煤機組 2025年轉為燃天然氣發電機

2017-06-09  17:13

〔記者詹士弘／雲林報導〕六輕工業區9張燃煤操作許可證即將在後天（11日）到期，今天雲林縣政府與麥寮發電廠在經濟部長李世光、能源局長林全能見證下，簽署能源轉型備忘錄，麥電公司承諾將於2025年將3部燃煤機組轉換為燃天然氣發電機組設置及運轉，朝乾淨能源邁進一步。

台塑集團在4月宣布，麥寮廠區以石油焦為燃煤的氣電共生機組將改燒生煤，並將在6月15日前提出環差申請，縣長李進勇樂見台塑集團重視環境保護及改善空氣品質的誠意，但希望能直接改為燃氣發電。

麥電公司成為六輕工業區中第一個跳出來承諾改善發電機組的公司，將把現有3部燃煤機組轉換為燃天然氣發電機組，今天與雲林縣府在經濟部簽署備忘錄。

李進勇表示，歡迎台塑集團配合能源轉型決策，在2025年將3部60萬瓩之IPP燃煤機組轉換為燃氣機組，降低火力發電廠的污染與碳排放，展現台塑集團的企業承諾與責任。

雲林縣環保局長林長造表示，雲林縣近2年推動全國首創的「許可管制核減生煤石油焦」、「強制空品不良季節歲修降載」、「縮短生煤石油焦許可期限」以及全國最嚴格的「電力施設管末排放標準」與「設備元件揮發性有機化合物排放加嚴」的污染物減量作為，使雲林懸浮微粒已改善9.5%、細懸浮微粒改善11.4%、二氧化硫改善9.3%、二氧化氮改善6.3%。

林長造說明，縣府將與能源局共同成立監督台塑六輕執行備忘錄小組，透過嚴格空污管控網絡，來改善雲林的空氣品質，麥電公司若能於2025年完成能源轉換，相信能為雲林的空氣品質帶來更好的未來。

廣告
  • 雲林縣長李進勇與麥寮汽電公司簽署能源轉型備忘錄。（雲林縣政府提供）

    雲林縣長李進勇與麥寮汽電公司簽署能源轉型備忘錄。（雲林縣政府提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 乾淨能源 六輕 台塑 空氣品質 防治空汙 雲林
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧清蒸蝦餅
開胃小菜✧台式鹹蚋
熱炒✧蒜苗炒香腸
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：六輕三部燃煤機組 2025年轉為燃天然氣發電機


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月9日‧星期五‧丁酉年五月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.