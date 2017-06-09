六輕三部燃煤機組 2025年轉為燃天然氣發電機

2017-06-09 17:13

〔記者詹士弘／雲林報導〕六輕工業區9張燃煤操作許可證即將在後天（11日）到期，今天雲林縣政府與麥寮發電廠在經濟部長李世光、能源局長林全能見證下，簽署能源轉型備忘錄，麥電公司承諾將於2025年將3部燃煤機組轉換為燃天然氣發電機組設置及運轉，朝乾淨能源邁進一步。

台塑集團在4月宣布，麥寮廠區以石油焦為燃煤的氣電共生機組將改燒生煤，並將在6月15日前提出環差申請，縣長李進勇樂見台塑集團重視環境保護及改善空氣品質的誠意，但希望能直接改為燃氣發電。

麥電公司成為六輕工業區中第一個跳出來承諾改善發電機組的公司，將把現有3部燃煤機組轉換為燃天然氣發電機組，今天與雲林縣府在經濟部簽署備忘錄。

李進勇表示，歡迎台塑集團配合能源轉型決策，在2025年將3部60萬瓩之IPP燃煤機組轉換為燃氣機組，降低火力發電廠的污染與碳排放，展現台塑集團的企業承諾與責任。

雲林縣環保局長林長造表示，雲林縣近2年推動全國首創的「許可管制核減生煤石油焦」、「強制空品不良季節歲修降載」、「縮短生煤石油焦許可期限」以及全國最嚴格的「電力施設管末排放標準」與「設備元件揮發性有機化合物排放加嚴」的污染物減量作為，使雲林懸浮微粒已改善9.5%、細懸浮微粒改善11.4%、二氧化硫改善9.3%、二氧化氮改善6.3%。

林長造說明，縣府將與能源局共同成立監督台塑六輕執行備忘錄小組，透過嚴格空污管控網絡，來改善雲林的空氣品質，麥電公司若能於2025年完成能源轉換，相信能為雲林的空氣品質帶來更好的未來。