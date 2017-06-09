兩成弱勢童暑假餓肚子 兒盟籲支持「長假資助計畫」

兒盟愛心大使黃子佼、Lulu與孩子親切互動。（記者楊綿傑攝）

2017-06-09 16:56

〔記者楊綿傑／台北報導〕一台兩世！對一般兒童來說，「暑假」等同「快樂」，但弱勢孩童卻陷於「窮食」、「窮忙」、「窮學」之中，根據兒福聯盟的調查，近8成弱勢孩童暑假沒有任何計畫，甚至有5分之1的弱勢兒童餓肚子。兒盟昨邀請新竹縣碧潭國小小朋友展現口琴學習成果，與愛心大使藝人黃子佼、Lulu呼籲大眾透過長假資助計畫，贊助弱勢孩子過個更快樂的暑假。

兒盟「2017年弱勢兒少長假困境檢視報告」中指出，平常上學時營養午餐，就是弱勢孩子最重要的一餐，但放暑假後，有高達5分之1的弱勢孩子會發生沒吃午餐的情形，近3成孩子午晚餐吃的是泡麵、罐頭，陷入「窮食」。

在「窮忙」部分，有5分之1弱勢孩子在長假期間要負責照顧家中小小孩、弟妹；超過1成的孩子要照顧家中生病或年長的大人，另也有接近1成5要幫忙家中務農或資源回收等工作。

而此也連帶影響弱勢孩子「窮學」，調查中發現接近8成弱勢家庭，家長未幫孩子安排暑假計畫，接近6成沒有大人指導寫寒暑假作業，造成開學後超過4分之1孩子自覺跟不上其他人。

兒盟今年邀請藝人黃子佼及Lulu擔任愛心大使，黃子佼說，他有段時間也當過鑰匙兒童，家長都在打拚，常常自己一個人連吃都沒吃就睡了，「這也許就是我比較矮的原因吧！」呼籲大眾要重視孩子的營養問題；Lulu則介紹資助方案，包括定期捐款500元，或有能力捐助1000元、3000元，分別可以資助孩子暑假營隊及配送營養物資，讓孩子在家不怕肚子餓。

兒盟執行長陳麗如說，弱勢兒童在長假期間可能因為少了學校營養午餐，而面臨營養空窗期的問題，所以發起「長假營養資助計畫」，過去7年已資助400多校、1萬5千位孩子參與，今年目標募集1800萬，幫助至少3000位弱勢孩子。詳請可至兒盟官網。