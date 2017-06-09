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台中24處簡易自來水 大腸桿菌超標

2017-06-09  16:59

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市府去年抽檢出24處簡易自來水的大腸桿菌超標，市議員蘇慶雲今天在議會指出，原本只有山城6處超標，現在擴及屯區及海線，有些地方甚至超標500倍。

對此，市府回應，簡易自來水為自來水未到達地區的重要民生設施，環保局每年都會檢測水質，去年不合格率39.3%，除請管理單位加強水質淨化，並宣導應煮沸後再飲用，也持續追蹤改善情形；經發局則每年編列千萬以上修繕預算，全力改善水量與水質。

蘇慶雲指出，簡易自來水大腸桿菌標準值是6單位（CFU/100毫升），前年只有外埔、和平、新社共6處簡易自來水大腸桿菌超標；去年抽驗結果，竟增加至24處超標，不合格率達39.3%，除山城地區之外，清水、沙鹿、大肚、霧峰、大里及太平也淪陷。

蘇慶雲說，簡易自來水多來自地下水，山城6處水質超標沒改善，又增加這麼多地方超標，水質受到污染才會產生大腸桿菌，山城德基水庫附近有垃圾瀑布，屯區則有垃圾掩埋場，民眾煮沸之後也不敢喝，市府不妥善處理，大腸桿菌超標恐無法解決。

蘇慶雲強調，台中市半年前自來水普及率95.42%，半年後95.6%，只提升0.2%，提升速度太慢，還約有12萬人沒自來水，才會用簡易自來水；而梨山自來普及率最低只有10.2%，石岡、大安區也只有62%。

市長林佳龍強調，台中市簡易自來水的接管率全國第一，至於水質問題，會要求加強水質淨化；另台中市自來水普及率由94.02%提升至95.63%；台中不僅是全國編列最多預算的縣市，同時也向中央爭取自來水經費，金額全國最高，希望改善台中自來水的水量與水質。

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  • 台中24處簡易自來水大腸桿菌超標，議員蘇慶雲（右三）說，民眾煮沸也不敢喝，要求市府改善水質。（記者黃鐘山攝）

    台中24處簡易自來水大腸桿菌超標，議員蘇慶雲（右三）說，民眾煮沸也不敢喝，要求市府改善水質。（記者黃鐘山攝）

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