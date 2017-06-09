黑板行銷術吸睛 屏縣府療癒出擊

2017-06-09 16:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕黑板也能行銷，屏東縣政府這幾天出現一個大黑板，上面畫了超萌兔子和貓耳朵還有一顆大愛心，吸引許多民眾駐足拍照，有少女經過時說「超級卡哇依」；原來，這塊塗鴉牆黑板是觀光傳播處突發奇想，希望用粉筆將活動手繪在黑板上，讓宣傳更有溫度。

提到黑板，許多人都會想起求學階段，上頭寫著密密麻麻的數學公式或是難以理解的文言文，它總有股神秘力量，讓人看著看著就想要進入夢鄉，但這次觀傳處破除民眾對黑板的傳統印象，打造出一個黑板塗鴉牆，用手繪的方式宣傳活動，既環保又增添樂趣。

觀傳處長黃建嘉表示，現代人工作壓力大，越可愛的東西越能吸引人，這塊塗鴉黑板除可宣傳活動及政令資訊外，更盼透過繪畫小巧思，搖身一變成為裝置藝術，顛覆民眾對縣府總是嚴肅的印象，來到縣府洽公的民眾，也許可以獲得會心一笑的小確幸。

「哇!趕快幫我拍」，前來縣府洽公的呂小姐，一看到黑板上大大的兔子和貓耳朵，趕緊請朋友幫忙拍照，她們說，拍起來效果很好，沒想到縣府竟然可以變成打卡景點，放上臉書都有破百人按讚。

觀傳處指出，未來推出新的活動，都會利用這塊塗鴉牆黑板和民眾互動，鄉親來縣府洽公經過，不仿停下腳步看看上頭的資訊，說不定有意想不到的驚喜。