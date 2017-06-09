找到讀書方法 曉明女中10朵花滿級分

2017-06-09 16:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中會考成績出爐，台中市曉明女中是單一性別學校，今年會考表現超出色，有10朵花會考滿分，其中邱奕臻國二時成績曾在全校400餘學生中校排掉到112名，國三起找到讀書價值，拚出滿分佳績。

曉明女中今年一口氣有包括劉臻、陳宇涵、蒲煦宜、蘇泓、林宣妤、張若庭、黃瑋庭、邱奕臻、秦子茵、吳佩勳等10人考出5科A++及作文6級分的大滿貫佳績。

其中，邱奕臻說，她不是學霸型學生，國二甚至曾因著迷韓流，追韓劇也追偶像動態，她說，當時的她根本沒有認真看待讀書的意義，一有空就滑手機，校排一落千丈，甚至曾數學考44分，全校493人，她的校排成績掉到112名。

邱奕臻直到國三時發現週遭的同學看起來都很有目標、理想，促成她想改變的念頭，她開始戒韓流，尤其每次段考前不開手機，認真面對功課，她發現只要好好用功，還是大有可為，國三第一次段考就拚到前7名，最後一次段考甚至已拚出全校第3名的佳績。

邱奕臻下定決心要把會考考好，大量勤練考古題，每科至少寫了3本講義，花時間下苦功，終於拚出滿分佳績，她說，讀書心態最重要，只要想讀並全力以赴，一定可以達成理想目標。

至於吳佩勳也曾因國二時參加學校旗隊，成績略有下滑，也是升上國三後努力以上課專心、認真做功課等功夫，努力追上，甚至到後期她還會花時間輔導成績較落後的同學，找同學到家中一起學習，也考出滿分實力。

至於蘇泓則分享她的讀書心得，因文科較弱，會花時間整理史地筆記，並訂好讀書計畫，多練題目也可有助提昇實力。