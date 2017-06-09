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啤酒季工場停產半年 小麥款也停瓶裝

2017-06-09  16:35

［記者黃旭磊／高雄報導］夏季是啤酒市場銷售高峰，不過，臺灣菸酒公司台北啤酒工場更新設備，停產半年，影響瓶裝小麥啤酒等生產線，小麥啤酒以酵母掛帥，漂懸浮物有特定市場，酒客聞之心碎。

臺灣菸酒公司表示，台北啤酒工場於年初停產半年，近期應可復工，而小麥啤酒銷量不佳，停產瓶裝生產線，罐裝仍可由烏日啤酒廠出產，產品主力仍在金牌及台啤。

台灣民眾喜歡清爽、乾淨酒質，相較之下，德國啤酒強調酵母等濁感，乏人支持。烏日啤酒廠副廠長楊繼忠說，德國委造卡登堡小麥啤酒因銷量不佳停產。

楊繼忠表示，小麥啤酒市佔率約在0.1-0.2%，部分超商通路已下架，至於金牌啤酒市佔率超過5成、經典台啤約1成五，而今年主力推18天生啤酒，有330CC瓶罐裝等新產品。

除了麥啤，現為玉荷包產季，高雄市府也力推小農自產玉荷包啤酒。市府強調，玉荷包產地在大樹區，產季為端午節前後，農民延續產值，自行研發「打狗釀玉荷包啤酒」年產超過1萬2千瓶。

民眾喝啤酒享受清涼，高雄長庚泌尿科醫師李維菁提醒，啤酒、海鮮富含嘌呤，可能沉澱在關節造成疼痛，以及在尿路環境造成結石損腎、代謝異常，除了利尿也會產生草酸鈣沉澱等尿酸問題。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 高雄市府力推小農自產玉荷包啤酒。（記者黃旭磊攝）

    高雄市府力推小農自產玉荷包啤酒。（記者黃旭磊攝）

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