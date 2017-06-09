捐出家中二手玩具 讓東海岸早療服務永續

台灣公益社會實踐協會長期投入東海岸偏鄉的早療服務。（記者王秀亭攝）

2017-06-09 16:31

［記者王秀亭／台東報導］台灣公益社會實踐協會3年多前投入東海岸早療服務，為讓早療據點服務不中斷，決定將辦公室部分空間打造成「好事日常」專區，義賣二手玩具，也提供早療家長手作產品展售，協會執行長蔡美燕表示，設專區是自創資源的第一步，所得將用於支持「長濱&成功慢飛天使園」的永續經營。

蔡美燕指出，東海岸是全縣交通最不便的地區，協會前進設點，讓早療家庭不必再為了交通往返，和時間賽跑，只是仰賴政府資源非長久之計，因而有了自創財源的想法，今年5月辦公室遷移到台東市四維路三段後，「好事日常」專區即將成形，準備開始義賣好物。

「好事日常」專區的第一步就是廣邀民眾捐出家中孩子逾齡的玩教具，二手玩具義賣區成立後，也可來把孩子適齡的玩教具買回家。

蔡美燕說，從事早療服務多年，深刻體會玩教具對孩子而言是很好的「老師」，但學齡前孩童發展迅速，家長花錢買玩具，幾個月後就逾齡，玩具仍完好可用，不如透過義賣，讓玩具充分流通，義賣所得又能用來支持台東偏鄉的早療服務，一舉數得。

有意捐出家中逾齡玩具的民眾，可向台灣公益社會實踐協會洽詢，電洽089-235140。