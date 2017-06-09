國中會考放榜 宜蘭狀元靠小說純愛增寫作功力

國中教育會考成績昨天出爐，宜蘭縣復興國中的康飛白（左2）及范翡夏（右2）2名學生獲得5A++及作文滿級分的成績。（記者林敬倫攝）

2017-06-09 16:28

［記者林敬倫／宜蘭報導］國中教育會考成績今天出爐，宜蘭縣復興國中、慧燈中學國中部、中華國中及羅東國中共有5名五科A++，作文也滿級分的滿分狀元。其中復興國中的狀元范翡夏及康飛白，個性截然不同，活潑外向的范翡夏說，平常愛看金庸武俠小說，裡面的純愛故事讓她的文筆情韻更有張力；內向的康飛白，則靠寫作紓解國中的苦悶生活。

宜蘭考區有5195名考生，其中223人獲得5A「5科精熟」，5科都是A++有27人，5科A++作文還滿級分的學生，則共有5人，其中復興國中2人、慧燈中學、中華國中及羅東國中則各1人。

范翡夏父親在羅東聖母醫院當醫師，母親是國小老師，從小喜歡音樂，會彈鋼琴、小提琴，上國中後則愛上了金庸的武俠小說，尤其是「神鵰俠侶」，楊過與小龍女之間純真的愛情，2人之間的感情的起伏，令她欲罷不能。她靦腆的說，看完金庸的小說，讓她寫作時情感與文字更有張力，成為校內的寫作高手。

「端午節吃到的不只是粽子，而是對於傳統的堅持！」范翡夏表示，這次會考的作文題目「在這樣的傳統習俗裡我看見」，她以端午節吃粽子為主題，描述小時候阿嬤包粽子給她吃的感覺，寫出阿嬤包粽子時，對於傳統的堅持，她笑說，寫作時總會有忘我的感覺，不知自己身在何處，把情感表達到深處。

另外，復興國中同樣拿下5A++和作文滿級分的康飛白，父親是景觀設計師，母親曾在社福機構當院長，目前仍在進修，個性較內向的他說，國中一直在讀書的生活實在是很苦悶，但他有讀書強迫症，想做好身為學生的本分，所以仍然一直強迫自己把書讀好，平常則靠寫寫日記、看英文影集、打籃球來紓壓，排遣苦悶的生活。

康飛白表示，這次會考作文他以頭城搶孤為題，文中描述對小小的頭城鎮，全積極投入搶孤，並辦出如此盛大的活動，令他感到驚嘆，但也反省搶孤習俗中，以活魚為祭是否必要，能拿到滿級分，真的很意外。