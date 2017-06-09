| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 6/10前 一票支持台灣之光！
 首頁 > 生活

國中會考放榜 宜蘭狀元靠小說純愛增寫作功力

國中教育會考成績昨天出爐，宜蘭縣復興國中的康飛白（左2）及范翡夏（右2）2名學生獲得5A++及作文滿級分的成績。（記者林敬倫攝）

2017-06-09  16:28

［記者林敬倫／宜蘭報導］國中教育會考成績今天出爐，宜蘭縣復興國中、慧燈中學國中部、中華國中及羅東國中共有5名五科A++，作文也滿級分的滿分狀元。其中復興國中的狀元范翡夏及康飛白，個性截然不同，活潑外向的范翡夏說，平常愛看金庸武俠小說，裡面的純愛故事讓她的文筆情韻更有張力；內向的康飛白，則靠寫作紓解國中的苦悶生活。

宜蘭考區有5195名考生，其中223人獲得5A「5科精熟」，5科都是A++有27人，5科A++作文還滿級分的學生，則共有5人，其中復興國中2人、慧燈中學、中華國中及羅東國中則各1人。

范翡夏父親在羅東聖母醫院當醫師，母親是國小老師，從小喜歡音樂，會彈鋼琴、小提琴，上國中後則愛上了金庸的武俠小說，尤其是「神鵰俠侶」，楊過與小龍女之間純真的愛情，2人之間的感情的起伏，令她欲罷不能。她靦腆的說，看完金庸的小說，讓她寫作時情感與文字更有張力，成為校內的寫作高手。

「端午節吃到的不只是粽子，而是對於傳統的堅持！」范翡夏表示，這次會考的作文題目「在這樣的傳統習俗裡我看見」，她以端午節吃粽子為主題，描述小時候阿嬤包粽子給她吃的感覺，寫出阿嬤包粽子時，對於傳統的堅持，她笑說，寫作時總會有忘我的感覺，不知自己身在何處，把情感表達到深處。

另外，復興國中同樣拿下5A++和作文滿級分的康飛白，父親是景觀設計師，母親曾在社福機構當院長，目前仍在進修，個性較內向的他說，國中一直在讀書的生活實在是很苦悶，但他有讀書強迫症，想做好身為學生的本分，所以仍然一直強迫自己把書讀好，平常則靠寫寫日記、看英文影集、打籃球來紓壓，排遣苦悶的生活。

康飛白表示，這次會考作文他以頭城搶孤為題，文中描述對小小的頭城鎮，全積極投入搶孤，並辦出如此盛大的活動，令他感到驚嘆，但也反省搶孤習俗中，以活魚為祭是否必要，能拿到滿級分，真的很意外。

廣告
  • 范翡夏熱愛武俠小說，看小說讓她成為了寫作高手。（記者林敬倫攝）

    范翡夏熱愛武俠小說，看小說讓她成為了寫作高手。（記者林敬倫攝）

  • 康飛白靠著寫作、英文影集及打籃球，來排遣國中的苦悶生活。（記者林敬倫攝）

    康飛白靠著寫作、英文影集及打籃球，來排遣國中的苦悶生活。（記者林敬倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國中會考 宜蘭 會考
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧清蒸蝦餅
開胃小菜✧台式鹹蚋
熱炒✧蒜苗炒香腸
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：國中會考放榜 宜蘭狀元靠小說純愛增寫作功力


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月9日‧星期五‧丁酉年五月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.