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幹細胞生技公司非法分裝抗凝血劑

2017-06-09  16:09

〔記者何玉華／新北報導〕 新北市政府衛生局獲報汐止區「瑪旺幹細胞醫學生物科技股份有限公司」疑似私下供應不明藥品，7日會同調查局查獲血小板血漿收集容器套組產品「GPRP」（Platelet-rich plasma, PRP extraction）與衛生福利部核准不符，為不合格產品，現場封存共3126盒，另該公司未經核准擅自分裝抗凝血劑藥品「Anticoagulant Citrate Dextrose Solution-A」共36瓶，全數由衛生局攜回。

瑪旺公司已涉違反藥事法第82條第1項違法製造偽藥，及藥事法第84條未經核准擅自製造醫療器材，全案已移請法務部調查局臺北市調查處偵辦，衛生局提醒，若醫療院所及藥商有使用或販售瑪旺公司之血小板血漿收集容器套組「GPRP」及其提供之抗凝血藥品「Anticoagulant Citrate Dextrose Solution-A」，不管任何批號效期，請立即停止使用並配合下架回收。醫療院所倘執行PRP（自體血小板免疫血清回輸療法）業務，應向民眾告知產品來源。

衛生局表示，有關瑪旺公司在市面上流通的血小板血漿收集容器套組「GPRP」及其提供之抗凝血藥品「Anticoagulant Citrate Dextrose Solution-A」下架回收事宜，已請中華民國醫師公會全國聯合會、新北市藥師公會、西藥商等公會及各縣市政府衛生局協助辦理，本轄下游廠商共4家均已全數查核並下架完畢。

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  • 新北市衛生局封存3126盒血小板血漿收集容器套組產品「GPRP」。（新北市衛生局提供）

    新北市衛生局封存3126盒血小板血漿收集容器套組產品「GPRP」。（新北市衛生局提供）

  • 汐止區「瑪旺幹細胞醫學生物科技股份有限公司」非法分裝抗凝血劑共36瓶。（新北市衛生局提供）

    汐止區「瑪旺幹細胞醫學生物科技股份有限公司」非法分裝抗凝血劑共36瓶。（新北市衛生局提供）

  • 新北市衛生局會同法務部調查局臺北市調查處，查獲瑪旺產品「GPRP」不合格，現場封存共3126盒。（新北市衛生局提供）

    新北市衛生局會同法務部調查局臺北市調查處，查獲瑪旺產品「GPRP」不合格，現場封存共3126盒。（新北市衛生局提供）

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