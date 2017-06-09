教育局首創「聯盟學區制」 今安定國小驗收成果

2017-06-09 16:13

〔記者歐素美／台中報導〕台中市教育局首創偏鄉學校「聯盟學區制」，推動「優質樂學翻轉學習計畫」，目前共3學區、8所學校參加，透過多校共聘優質專長師資補足教學資源，推廣特色課程、提升課後照顧品質、協助辦理多元社團及持續改善學習環境，並於今天在外埔區安定國小舉辦「師生行動學習創客共學」交流活動，展現鐵山、馬鳴、安定國小三校策略聯盟成效。

教育局表示，外埔區策略聯盟「師生行動學習創客共學交流活動」，以安定國小「綠活地圖」為主題，由學生創作的繪本新書與新曲發表熱鬧揭幕，展現三校共聘的美勞、音樂、英文等專長教師指導成果，繪本創作記錄了學生走讀體驗，過程中也培養惜福感恩的觀念及實踐知鄉愛鄉的精神；三校直笛團也以樂會友，以悠揚的直笛合奏，譜出共榮共學的美好旋律。

在公開課活動，三校透過特色課程，展現混齡教學及跨領域課程成果，以安定國小為主要學習場域，分組進行適性化、差異化的主題學習活動，包括低年級的「鎮城宮廟宇文化與品德教育」、3年級的「小小蔬花園與達人有約」、4年級的「校園植物地圖與導覽解說」、5年級的「自行車悅讀與成果分享」、6年級的「火炎山專題報告與模型實作」，創客共學，讓師生跨校交流觀摩。

教育局長彭富源表示，偏鄉學校難以招聘與留任專長師資，弱勢學生比率也逐年升高，市府為此邀集偏鄉學校研商，經過多次開會討論，全國首創偏鄉學校「聯盟學區制」，打破學校編制限制，將聯盟學區所需專長師資一次補足，活化課程與教學，開發學生潛能，翻轉偏鄉教育。

彭局長指出，共學交流活動除了邀請參加計畫的教師及校長參加，也邀請中市偏遠學校教師共襄盛舉，盼透過專業對話、公開課經驗分享及學生共學交流活動，提升偏遠地區教師教學效能及學生學習成效。

教育局表示，優質樂學翻轉學習計畫，目前共有外埔區馬鳴、鐵山、安定國小；東勢區成功、新成、石角國小；霧峰區峰谷、光正國小等8校，在自然、美語、美勞及音樂4科聯合共聘16名教師，其中，外埔區策略聯盟在美勞、英語及音樂項目共聘6位專科教師。