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74號道路橋下鋪木屑防揚塵 居民憂心釀火災

2017-06-09  16:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕靠近中清路、74號道路橋下的環中路，最近被鋪上木屑，市議員楊正中表示，若駕駛隨手一扔菸蒂，有可能會整個燃燒起來，而且木屑很輕，一旦下大雨，木屑會飄到路面造成機車族打滑，流入水溝阻塞水流，造成淹水，市府應慎思。

建設局景觀工程科長陳崑烺表示，在路面上鋪上木屑來預防揚塵，的確很不妥適，木屑一般而言應該是鋪樹下，增加土地的養分，讓樹木長得更好，而非鋪在路面，已要求停止施工，要用另外的方法來防止揚塵，並種植能耐陰的樹種，如鵝掌藤等。

市議員楊正中表示，這幾天有很多民眾打電話向他反映，指靠近中清路的74號快速道路下的環中路，有一包一包的垃圾，但經查證，是市府為了防止揚塵，將漂流木打成木屑，要鋪到環中路上，同時要進行綠美化。

而且市府還打算將整條74號快速道路橋下的環中路全部鋪上，楊正中表示，市府的做法，已引起居民的恐慌，很多民眾跟他反映，整條環中路車流量相當大，若有駕駛或者騎車騎士隨手一扔煙蒂，不就會引燃木屑，造成火災，大家都很擔心。

此外，楊正中認為，木屑相當輕，鋪上後一旦變乾燥，風一吹不但不會預防揚塵，反而會四處飛揚，更容易造成空氣污染。

楊正中強調，最嚴重的是，一旦降下大雨，橋下的環中路比旁邊的車道為高，而且木屑又輕，將會隨著雨水流向路面，屆時可能會造成機車的打滑，而木屑也將會隨著雨水流到排水溝，進而阻塞水流，而中清路與環中路每逢大雨就會淹大水，將會加重災情。

楊正中表示，在橋下廣鋪木屑相當不妥適，市府應好好思考是否要如此執行。

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  • 建設局在74號快速道路橋下的環中路鋪木屑防揚塵，市議員楊正中指不妥適。（記者蘇金鳳攝）

    建設局在74號快速道路橋下的環中路鋪木屑防揚塵，市議員楊正中指不妥適。（記者蘇金鳳攝）

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