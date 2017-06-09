展現青春活力 近百學子彩繪中山高西螺休息站百米牆

2017-06-09 15:48

〔記者廖淑玲／雲林報導〕展現西螺的青春活力，螺陽文教基金會結合在地繪本作家馬哈設計草圖、由擅長牆壁彩繪的藝術家廖惠村現場指導西螺大專青年服務隊及揚子高中學生通力合作，今天彩繪中山高西螺休息站百米牆。

一大早75名學生抵達中山高西螺休息站進行彩繪，作品融入西螺特產、人文特色與交通安全等主題，為南來北往的旅客帶來不同的視覺饗宴。

揚子高中指導老師林雅萍說，揚子高中螺陽志工社自104年起，就在西螺老街、西螺東市場參與環境整理、街區清掃等自發性社區服務，再延伸至西螺服務區，讓更多人看見這群孩子的熱情與活力，相當難得。

揚子高中高三生趙璧說，他們即將高中畢業，能在畢業前參與活動，算是他們送給社區最好的畢業禮物，每個人都被曬得滿臉通紅卻開心不已，直說是最好的畢業紀念。

螺陽文教基金會董事長何美慧說，早在民國66年出生西螺的財經專家謝金河就號召成立西螺大專青年服務隊，串連青年力量參與家鄉事務，今年再結合揚子螺陽志工社成為社區的青年生力軍。

此次彩繪完成的藝術百米牆位在中山高南北往來的交通要道上，以藍天白雲襯托美麗的西螺大橋、渾圓翠綠的西瓜、迷人的稻浪，展現小鎮蔬果綿延的樸實，再加上古蹟振文書院、西螺醬油、西螺七崁等文化特色及農產，透過繽紛圖畫吸引大家到西螺來作客。