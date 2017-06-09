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國語日報董事會紛爭 董事長林昭賢發聲明自清

2017-06-09  16:14

〔記者林曉雲／台北報導〕國語日報董事會改選紛爭續燒，董事長林昭賢今天下午發出一份署名的聲明自清。他表示，改選延宕是因為4位董事資格出現爭議，目前由法院審理中，也強調都更案有利於國語日報的未來發展，並說明國語日報的根源是教育部成立，且給予經費和人員，宜注意公共利益，此外查不到私人捐助的紀錄。

林昭賢表示，19屆董事任期在今年2月28日屆滿，應辦理20屆改選；因4位董事資格出現爭議，在任期中違犯章程規定，連續2次未親自出席董事會議，視同辭董事職，並不得再為下屆候選人，4位董事不服，向教育部陳情，造成20屆董事改選延宕。

林昭賢認為，如果現在強行進行20屆董事選舉，結果萬一與將來法院判決有所出入，將造成當事人不可回復之傷害。

至於都更案部分，林昭賢強調，都更利益是報社的，而非個人的，都更是104年7月22日與建設公司簽約，同年9月20日提報第19屆第6次全體董事會議在案，目前都更進行很順利，也做好防範避免有人覬覦，這是身為董事長要做的事，他已經79歲，依章程規定不能再連任，抹黑他要戀棧，這是過度聯想。

林昭賢表示，國語日報的根源是教育部成立，37年6月教育部訓令國語小報移台辦理，改名為國語日報，並給予經費和人員，此外查不到私人捐助的紀錄，宜注意公共利益，亦需依法律行事營運。

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  • 國語日報董事會紛爭續燒， 董事長林昭賢今天發聲明自清。（記者林曉雲翻攝）

    國語日報董事會紛爭續燒， 董事長林昭賢今天發聲明自清。（記者林曉雲翻攝）

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