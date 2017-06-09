| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 6/10前 一票支持台灣之光！
 首頁 > 生活

他國一破英文 會考5科都滿分、作文6級分

2017-06-09  16:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕國中教育會考成績今日揭曉，彰化市彰興國中學生楊恩力，國一時英文段考60幾分，在不補習、靠著勤奮好學的讀書習慣下，會考考出5A++、作文6級分的滿分成績，可望如願進入國立彰化高中，拚向資優班之路邁進。

會考學科5科都滿分，連作文也拿下6級分的滿級分，今年作文題目「在這樣的傳統習俗裡，我看見…」，楊恩力就以在中國歷史故事裡，被封為「愛國詩人」的屈原破題得到好成績。

曾奪下全國數學競賽銀牌的楊恩力說，小時候跟英文豆芽字很「無緣」，儘管幼稚園就接觸英語，國小還要背400個英語單字，但剛上國中1年級時，他發現自己竟然聽不太懂同學們英文對話的內容，英文段考成績勉強以60幾分低空飛過及格門檻，驚覺自己英文很「破」，決定在英文上下功夫。

楊恩力表示，國二時他加入學校暑期安排的國際教育課程，上外國杜魯門大學的英文視訊課程，為了要跟外籍老師溝通，自學閱讀英文雜誌，嘗試跟外籍老師對話，慢慢克服對英文的障礙，上了國三，英文成績突飛猛進。

彰興國中今年會考成績亮眼，新住民之子祝宗權、李易蒼，2人運動細胞好、書唸得出色，分別是足球、槌球隊隊員，而祝宗權身兼足球隊長，帶領學校足球隊奪下全縣第2名，他是葡萄牙職業足球員C羅的粉絲，每年世界盃足球賽時，都會徹夜守在電視機前觀賞C羅踢足球，他會考考出2A+、2A、1B++、作文5級分；李易蒼參加槌球隊也奪下全縣第1名與全國第3名，他會考考出1A++、1A+、1A、2B++。

祝宗權的爸爸身體不好在家養病，家計都靠媽媽在市場打零工，並兼職多份工作養家，他和哥哥會分擔家事，幫忙煮飯、掃地和洗衣服，減輕媽媽負擔。

祝宗權說，他不補習，上課認真聽講、認真做筆記，作業按時交，只要學校成績考不好，他會加強不會的地方。

校長蔣秉芳說，這3位同學各有各的體育擅長項目，愛運動功課兼顧，3人有志一同，目標都在國立彰化高中。

相關影音

廣告
  • 縣立彰興國中今年會考成績亮眼，師長沾光。（記者張聰秋攝）

    縣立彰興國中今年會考成績亮眼，師長沾光。（記者張聰秋攝）

  • 楊恩力會桌球、祝宗權會足球、李易蒼會槌球，各有各自喜歡的運動項目。（記者張聰秋攝）

    楊恩力會桌球、祝宗權會足球、李易蒼會槌球，各有各自喜歡的運動項目。（記者張聰秋攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國中會考
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧清蒸蝦餅
開胃小菜✧台式鹹蚋
熱炒✧蒜苗炒香腸
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：他國一破英文 會考5科都滿分、作文6級分


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月9日‧星期五‧丁酉年五月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.