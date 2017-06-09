他國一破英文 會考5科都滿分、作文6級分

2017-06-09 16:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕國中教育會考成績今日揭曉，彰化市彰興國中學生楊恩力，國一時英文段考60幾分，在不補習、靠著勤奮好學的讀書習慣下，會考考出5A++、作文6級分的滿分成績，可望如願進入國立彰化高中，拚向資優班之路邁進。

會考學科5科都滿分，連作文也拿下6級分的滿級分，今年作文題目「在這樣的傳統習俗裡，我看見…」，楊恩力就以在中國歷史故事裡，被封為「愛國詩人」的屈原破題得到好成績。

曾奪下全國數學競賽銀牌的楊恩力說，小時候跟英文豆芽字很「無緣」，儘管幼稚園就接觸英語，國小還要背400個英語單字，但剛上國中1年級時，他發現自己竟然聽不太懂同學們英文對話的內容，英文段考成績勉強以60幾分低空飛過及格門檻，驚覺自己英文很「破」，決定在英文上下功夫。

楊恩力表示，國二時他加入學校暑期安排的國際教育課程，上外國杜魯門大學的英文視訊課程，為了要跟外籍老師溝通，自學閱讀英文雜誌，嘗試跟外籍老師對話，慢慢克服對英文的障礙，上了國三，英文成績突飛猛進。

彰興國中今年會考成績亮眼，新住民之子祝宗權、李易蒼，2人運動細胞好、書唸得出色，分別是足球、槌球隊隊員，而祝宗權身兼足球隊長，帶領學校足球隊奪下全縣第2名，他是葡萄牙職業足球員C羅的粉絲，每年世界盃足球賽時，都會徹夜守在電視機前觀賞C羅踢足球，他會考考出2A+、2A、1B++、作文5級分；李易蒼參加槌球隊也奪下全縣第1名與全國第3名，他會考考出1A++、1A+、1A、2B++。

祝宗權的爸爸身體不好在家養病，家計都靠媽媽在市場打零工，並兼職多份工作養家，他和哥哥會分擔家事，幫忙煮飯、掃地和洗衣服，減輕媽媽負擔。

祝宗權說，他不補習，上課認真聽講、認真做筆記，作業按時交，只要學校成績考不好，他會加強不會的地方。

校長蔣秉芳說，這3位同學各有各的體育擅長項目，愛運動功課兼顧，3人有志一同，目標都在國立彰化高中。

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