雲嘉三縣市不辦教師甄選 高雄仍開107個缺額

2017-06-09 15:50

〔記者洪定宏／高雄報導〕受到少子化衝擊，學生數愈來愈少，已知雲林縣及嘉義縣市政府，在今年不增聘國中小學正式教師，但高雄仍持續舉辦教師甄選，開出107個國小教師缺額，提醒符合資格者報名。

高雄教育局表示，報名時間為本月12日上午8點至16日中午12點，7月4日初試，7月17日至20日複試，詳情參考簡章。

教育局指出，高雄市雖然也受到少子化影響，但仍持續舉辦教師甄選，預計招考107名國小正式教師，增開缺額將於7月3日公告，簡章諮詢專線：07-3119099、3119037、3119067。