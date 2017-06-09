成績亮眼！潭子國中在國中會考中7人拿5A

潭子國中在這次國中會考，7人榮獲5A，表現亮眼。（記者歐素美攝）

2017-06-09 16:04

〔記者歐素美／台中報導〕國中教育會考放榜，台中市潭子國中3年級除技藝專班外只有8個班，結果有梁晏誠、彭凱琳、陳采琳、李偉銘、蔡宜樺、蔡思妤、林美君等7名學生榮獲5A成績，成績不俗。

潭子國中表示，梁晏誠、陳采琳、李偉銘、蔡思妤等同學均未補習，平日依循學校老師上課進度，課後確實複習，3年來奠定良好基礎；梁晏誠、彭凱琳、蔡宜樺、林美君4人模擬考未曾拿過滿分，考前配合學校複習內容，最終一舉突破、脫穎而出，獲得滿分，宛如黑馬。

其中，領有低收入戶證明的陳采琳同學，因遭逢金融危機，工廠倒閉，家境陷入困頓，但她學習態度積極，動靜皆宜，擔任班長認真負責，是老師的好幫手，原本最弱的英文科，也在學校老師的指導與自身努力之下，在會考拿到好成績。

潭子國中校長蔡玉玲表示，該校著重品格教育，讓學生能夠靜下心來讀書，逐漸建立學校的讀書風氣，改變校園氛圍，使得今年成績大放異，並感謝家長信任學校，放心將孩子交給學校加強輔導，學生配合學校課程進度及主任和老師規劃的輔導策略，親師生三方共同努力之下，使得本次會考開出相當亮眼成績。