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醫病》夏天多汗症擾人 開刀可治癒

2017-06-09  15:34

〔記者林彥彤／台北報導〕炎炎夏日汗流浹背，腋下的汗漬讓人窘態畢露！醫師表示，汗腺分泌過多主要是因交感神經過度興奮所造成多汗症，如已嚴重影響到日常生活時，建議可接受手術治療。

一名28歲的甜美女業務，因為多汗症問題，外出時常必須要補止汗劑，次數比擦防曬乳來得高，讓她十分困擾。

馬偕紀念醫院皮膚科主任蕭百芬表示，多汗症是因為交感神經過度興奮而引起汗腺分泌過多、排汗異常等現象，一般好發於手心、足底或腋下，其中腋窩處的頂漿腺因會分泌蛋白質豐富的汗液，當與皮膚表層的細菌接觸後，便散發出強烈的異味，也就是俗稱的狐臭，影響患者人際關係生活圈。

蕭百芬表示，臨床觀察多數受多汗症困擾的患者生活中常需不斷噴止汗劑，但如患者是腋下多汗症造成的狐臭問題時，其治療態度上就較積極，採取傳統的侵入性汗腺刮除術，但須注意術後加壓止血、代償性排汗及其各種術後照護問題。

蕭百芬說，其實除了傳統手術外，現在患者也可採行肉毒桿菌素施打與微波熱能除汗腺。前者藉肉毒桿菌素阻斷交感神經釋放乙酼膽鹼，達到抑制汗量過多的問題；後者則是將微波波段以60度的熱能傳導至皮下2-5公厘（mm），達到破壞腋下汗腺與頂漿腺的目的。

蕭百芬提醒，現在醫療治療技術進步，對於多汗症嚴重影響生活的患者治療方法多樣，但無論哪種治療方式都有其風險，如使用微波熱能除汗腺要注意，有裝置心臟節律器或有體內植入電子設備者恐不適合，建議患者與醫師經過詳細評估後再考慮施行。

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  • 有多汗症困擾的人，外出常需補止汗劑。（記者林彥彤攝）

    有多汗症困擾的人，外出常需補止汗劑。（記者林彥彤攝）

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