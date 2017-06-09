《看見台灣 II》開拍 台達電贊助資金與公益推廣

2017-06-09 15:58

〔記者羅倩宜／台北報導〕綠能大廠台達電2015年底應邀參加聯合國的巴黎氣候COP21大會，曾在現場放映《看見台灣》紀錄片，引起歐洲廣大迴響。昨（8日）台達電子宣佈，將再度贊助《看見台灣 II》的前期拍攝資金，並協助後續公益推廣。

導演齊柏林2013年推出的首部空拍台灣紀錄片《看見台灣》，在國內締造2.2億票房，成為最賣座紀錄片，也獲得第50屆金馬獎最佳紀錄片肯定，並對當時的環境政策造成影響。台達電子文教基金會表示，4年後的今天，舉凡空污議題、海洋生態、節能減碳、到氣候變遷等面向，台灣依舊面臨來自各種衝擊，加上美國總統川普宣布退出《巴黎協定》，今後全球仍有許多環境挑戰有待克服。

齊柏林過去幾年積極籌拍《看見台灣 II》，昨宣佈開鏡，引起各界關注。台達電子文教基金會執行長郭珊珊，昨在《看見台灣 II》開鏡記者會中表示：「《看見台灣》在2013問世之前，台達基金會就與齊柏林導演多次合作，陸續透過贊助拍攝、實體展覽、公益播放、偏鄉巡迴、出版書籍等不同形式，推廣環境教育。

台達電也在2015年底參與於巴黎舉辦的第21屆聯合國氣候大會（COP21），受邀至德國國家館分享企業節能經驗時，播放《看見台灣》無與倫比的震撼畫面，闡述台灣在面對氣候變遷時所面臨的挑戰，也讓各國嘉賓看見台灣特有的自然美景。」

郭珊珊說，台達集團長期關注氣候及能源議題，期待透過《看見台灣 II》兼具自然美感及視覺震撼的精美畫面，激勵更多民眾一同省思環境議題，進而加入對抗氣候變遷的行列。