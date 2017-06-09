火車爆炸案受重傷 邱子恩不喪志會考全力以赴

2017-06-09 16:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕秀峰高中國中部學生邱子恩，去年7月7日晚上10時在台鐵松山車站爆炸案中受到重傷，雙腿及雙臂均慘遭三度燒燙傷，必須長時間住院清創、治療，但是邱子恩不願讓受傷成為自己放鬆學業的藉口，一面復健一面追課業，今天會考放榜，拿到3A2B++的最佳成績，樂觀積極的精神，感動學校師生。

邱子恩原本是健康快樂的青少年，卻受到命運的殘忍安排，他在去年7月7日晚上10點搭上台鐵列車，準備從台北返回汐止的途中遭受意外，讓他的人生從此改變，對於剛升上國三開始積極準備國中會考的他，不啻是沉重的打擊。

秀峰高中秘書吳郁玲說，邱子恩國三上學期時，只能依靠同學及老師的主動協助，在家自學。經過半年的休養及復健，三下勉力回校上課，卻因受傷導致雙腿血液循環差，只能上半天，但是子恩毫無怨言，並未自暴自棄，每天持續地須面對壓力衣、傷口護理、復健及學校課業進度、複習的辛苦過程，在身上有傷勢的狀況下，子恩準備及應考都難免受到影響，但是他全力以赴，仍然拿到3A2B++的最佳成績。

吳郁玲說，子恩努力克服身心困難，保持樂觀積極態度，在師長和同學看來，不管邱子恩考幾分，都是大家心目中5A++的典範，邱子恩打算繼續直升秀峰高中，不僅要讓身體復原，也會在升學成績上再創高峰。