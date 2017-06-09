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日治時期台鐵速度之王 CT273花蓮港線歡度鐵路節

今天是鐵路節，台鐵花蓮站慶祝台鐵130周年，特別開行花蓮至花蓮港站CT273蒸汽機車圓夢專開列車。（記者王錦義攝）

2017-06-09  16:08

〔記者王錦義／花蓮報導〕今天是鐵路節，台鐵花蓮站慶祝台鐵130週年，今早在花蓮前站舉行一系列慶祝活動，特別的是開行花蓮至花蓮港站CT273蒸汽機車圓夢專開列車，招待台鐵退休人員及黎明教養院童搭乘，也首度揭開「花蓮港站」神秘的面紗。

台鐵指出，CT273屬於台鐵CT270型蒸汽機車，與日本C57型車同型，這款台灣鐵路日治時期的速度之王，是歷史上不朽的急行列車，單機最高車速設計為每小時100公里，使用蒸汽壓力最高達16公斤/平方公分，機車運轉整備總重為115.25公噸，牽引力為12820公斤。

1943年由日本川崎車輛製造，台鐵指出，CT270不但線條優美，而且速度極快，是台灣鐵路西部幹線昔日最優秀的客運機車，鐵路電氣化後，民國68年起停用，直到民國73年2月才正式除籍，成為台鐵最後退休的蒸汽機車；而花蓮港站現址過去為「東花蓮港站」，於1939年12月15日開始營運，現有站房於1982年12月改建完成，一般作為貨運站，沒有對一般旅客開放。

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