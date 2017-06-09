| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
午後對流旺盛 全台14縣市山區大雨特報 PR 6/10前 一票支持台灣之光！
 首頁 > 生活

假新聞充斥？金車調查：近9成中小學生認為媒體會求證

2017-06-09  15:24

〔記者林曉雲／台北報導〕假新聞讓卡達被多國斷交、釀外交危機，金車文教基金會今天公布一份針對中小學學生所作的問卷調查結果，89.5％青少年認為媒體會主動過濾或求證真實性，75.4％青少年會受媒體報導與觀點影響，半數認為台灣媒體民粹化、娛樂化及名嘴化。總幹事曾清芸表示，青少年幾乎都是網路族，但對網路消息半信半疑，反而對一般媒體較信任，也自信媒體素養高。

金車在今年3月初，針對北中南東及離島共12縣市、36所國小5、6年級至高中2年級共2千名學生進行問卷調查，內容包括媒體素養知識、實踐技能及未來生活等面向，有效問卷計1766份。

北新國小學生阮佳寧表示，平常不是看書就是看電視，也常看報紙，會思考報紙上寫的是不是真的，有時會上網去查證；4年級學生饒沛陞表示，遇到不確定是真的或假的，就會上不同網站查證，媽媽也會叫他看社論，不會的詞彙圈起來，提升語文能力。

新北市北新國小老師張嘉倫表示，日前她在上社會課時，上到伊斯蘭教中東，孩子認為這些中東人都是壞人，可見孩子會受到西方媒體觀點的影響。孩子也常受廣告影響，因此她上過一堂課，帶孩子去分析優酪乳、果汁等的廣告及其影響，最後還帶孩子去大賣場分析優酪乳的成分，抄了很多化學名稱後，頻喊以後不敢喝了。

張嘉倫表示，高年級學生幾乎都有手機，很多人也有臉書，雖然臉書設有年齡限制，網路上消息多，孩子是否能對這些消息有所覺知，要透過媒體素養的學習，判斷真偽，也要知道自己轉發也負有責任。

金車調查青少年最常接觸媒體管道為網路及電視，年紀愈小愈常看電視，年紀愈大則愈愛使用網路，近7成青少年平常透過媒體報導了解時事及娛樂休閒，而94.8％青少年了解廣告贊助者或媒體政治立場會影響新聞內容，87.8％曾比較不同報紙、網路資訊及社群意見，也了解報導的本質及新聞求證。

曾清芸表示，青少年接觸媒體管道多元，花在用手機及看電視時間長，自媒體時代來臨，人人都是媒體傳播者，應讓孩子學習媒體思辨力及保有媒體公民權的監督及正當使用。

廣告
  • 金車文教基金會今天公布調查，近9成中小學生認為媒體會求證新聞資訊。（記者林曉雲攝）

    金車文教基金會今天公布調查，近9成中小學生認為媒體會求證新聞資訊。（記者林曉雲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧清蒸蝦餅
開胃小菜✧台式鹹蚋
熱炒✧蒜苗炒香腸
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：假新聞充斥？金車調查：近9成中小學生認為媒體會求證


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月9日‧星期五‧丁酉年五月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.