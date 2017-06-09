催生 中市議員要求提高生育補助

2017-06-09 15:04

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市生育補助落後北部三都，市議員李麗華今天在議會要求市府迎頭趕上，提高補助金額。市長林佳龍表示，市府除了補助生育，更透過托育一條龍「幫忙養」，弱勢民眾還加碼；市府幫忙分攤育兒費用，這是外縣市沒有的福利。

李麗華說，新手媽媽生小孩坐月子都不容易，且少子化問題嚴重，低生育率已是國安危機，如果沒人要生小孩，後續政策也沒人用；而桃園市生育補助1胎3萬元、2胎7萬元，新北和台北市1胎2萬元、2胎4萬元，台中市1胎1萬元、2胎3萬元，台中市不能輸，要求市長提高生育補助。

林佳龍說，台中市的托育政策「托育一條龍」，精神在於「生了大家幫忙養」，0至6歲、從出生到小學，市府都有政策協助。這項政策把經費用在生育、養育、教育，提供的協助更全面，目前已有許多縣市前來台中學習托育一條龍。

林佳龍強調，只補助錢沒辦法創造工作機會，台中市的托育一條龍政策讓幼兒園托嬰中心增加，就業機會也隨之增加，效益更好。

社會局說明，推動托育一條龍政策以來，台中市已增加1萬5千名孩子進入幼兒園就讀，或由托嬰中心、保母照顧，共增加2千個工作機會，創造平價托育市場，也讓孩子的父母親無後顧之憂，安心在職場上打拼，這對小孩、家長、業者而言是三贏的政策，也解決當前少子女化的困境。