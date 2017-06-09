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94愛台灣！日本鐵道迷來台超過300次獲頒台鐵之友

2017-06-09  15:29

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵今天舉辦鐵路節慶祝大會，並表揚績優人員、資深人員、台鐵之友、優良志工。當中台鐵之友是一位從1980年開始，訪台超過300次的日本鐵道作家結解喜幸，他說自己是鐵道迷，從小就喜歡火車，但去過瑞士、印度、韓國等地後，還是最喜歡台灣；平均每年來台旅遊8次、已花超過2千萬日幣。

結解喜幸表示，還沒有來台灣之前，對台灣的印象只有香蕉而已，第一次來台灣是當年讀書時，有位朋友是從台灣彰化到日本念書，畢業後要到台灣找他所以首次到台灣；來之後就愛上台灣人開朗活潑的個性，尤其喜歡台灣美食，台灣就像他第2個家。

對於詢問最愛台灣美食是什麼，結解喜幸說這個問題對他來說太困難了，因為台灣好吃的美食實在是太多，並說自己退休後會想到台灣長期居住。

目前結解喜幸在日本發行的月刊鐵道時刻表情報雜誌中工作，每月都會連載台灣鐵道Topics單元介紹台灣活動，他說台灣與日本鐵路，不論車輛與風情都還蠻相似；來台灣這麼多次最喜歡去的地方就是高雄，因為港口的風吹起來非常舒服，不像台北那麼悶熱。如果推薦朋友來台灣旅遊的話，一定會介紹去嘉義搭小火車上阿里山，再到台南吃小吃，去高雄走一走，最後搭乘很原始的南迴線火車。

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  • 就是愛台灣！日本鐵道迷結解喜幸來台超過300次、花費2千萬日幣，今日獲頒台鐵之友。（記者鄭瑋奇攝）

    就是愛台灣！日本鐵道迷結解喜幸來台超過300次、花費2千萬日幣，今日獲頒台鐵之友。（記者鄭瑋奇攝）

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