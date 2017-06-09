怎樣才能得到「高雄獎」？犀利觀察員秦雅君報你知

被台灣藝術家視為最高殊榮之一的高雄獎正在高美館展出。（記者黃佳琳翻攝）

2017-06-09 14:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕被台灣藝術家視為最高殊榮之一的高雄獎，高美館將在明天邀請犀利觀察員秦雅君到館主持《「高雄獎」二三事？雅君幫你問》，與5位高雄獎得主展開勁爆對話，秦雅君也會公開擔任「觀察員」期間的小秘辛，歡迎民眾踴躍參加。

高美館指出，「高雄獎」有個特別的「觀察員」機制，「觀察員」必須完整參與初、複審過程，在初、複審會議中參與討論或提出補充說明，具審議資格，卻不具投票權也不介入評選，在全面性觀察後，彙整當年藝術創作的現象以及評審狀態，作成最後的完整報告。

曾任《典藏•今藝術》主編、副總編輯的秦雅君，是兩屆（2014、2017）「高雄獎」的觀察員，她認為，由官方主辦的各類藝術獎助評選過程，向來是個神秘的領域，觀察員這個特殊角色，有著主動揭露某些以往不可見的內容，同時樂見其被進一步討論的意味，這項設計也透露出一股願意自找麻煩的清新氣息。

高美館即日起至17日展出的《2017高雄獎》，參展作品反映社會議題以及作者的個人情感，面向十分多元，在媒材方面也跨越傳統的界線，不但呈現出年輕創作者的創造力及其作品的特殊性，更展露出台灣當代藝術的最新樣貌。