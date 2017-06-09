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狀元郎5A++、作文滿分 「佛心檢座」之子超低調

2017-06-09  15:28

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國中會考成績今天公布，員林市大同國中學生林瑋璠考出5A++和作文滿級分佳績，列全國榜首之一，林瑋璠不補習、不熬夜，卻能考出好成績，記者好奇他的家庭背景，林瑋璠低語道出「林漢強」，記者嚇一跳，「蛤！你是襄閱主任檢察官的兒子」，校長施純在尷尬地說，「我也是不久前才知道！」

林漢強是現任彰化地檢署襄閱主任檢察官，台大法律系畢業的他，司法官38期結業，早年擔任法官，後轉任檢察官。早年審理扁案時，面對證人陳敏薰穿著高跟鞋立庭，陳敏薰腳酸，誠惶誠恐地問「我可以坐著回答嗎？」，林回答「不要怕，知道什麼就說什麼，這裡的椅子，妳都可以坐」，陳為此當庭淚如雨下，「佛心來著」的法官後來被稱為「佛心檢座」，檢彰偵辦大統混油、頂新餿油等大案，林漢強都是辦案的核心人物。

辦案積極，行事卻非常低調，林漢強在署內有「省話一哥」之稱，也絕少向記者提及家庭事，今天大同國中召開會考成績放榜記者會，其中考5A++、作文滿級分的林瑋璠成為焦點，林瑋檔不補習、不熬夜，成為全國榜首之一，記者好奇他是否來自「教育世家」，林瑋璠低聲說道「我爸是司法官，林漢強」，記者個個「驚駭莫名」，轉頭問校長「你怎麼沒跟我們講」，施純在聞言尬尷地說，「我也是不久前才知道」。

施純在說，因為彰化地院和地檢署位於學區內，該校不乏司法官之子，但林漢強特別低調，低調到雖曾到校為學生們上「法治教育課程」，都沒有向他透露「我是某某學生的家長」，應該是不想給學校壓力，造成差別待遇吧！

林瑋璠將到台北市就讀建國中學，他希望未來能跟隨父親的腳步，成為一名司法官。

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  • 員林市大同國中學生林瑋璠（左）是國中會考滿級分狀元之一，校長施純在不久前才知他是襄閱檢察官林漢強之子。（記者顏宏駿攝）

    員林市大同國中學生林瑋璠（左）是國中會考滿級分狀元之一，校長施純在不久前才知他是襄閱檢察官林漢強之子。（記者顏宏駿攝）

  • 彰檢襄閱主任檢察官林漢強有「佛心檢座」之稱，行事非常低調。（資料照，記者顏宏駿攝）

    彰檢襄閱主任檢察官林漢強有「佛心檢座」之稱，行事非常低調。（資料照，記者顏宏駿攝）

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