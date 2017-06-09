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單親媽媽打零工養家 清水國中潘雅婷拚出5A好成績

2017-06-09  15:06

〔記者歐素美／台中報導〕國中會考成績放榜，清水國中潘雅婷因單親家境清寒，無法補習，但她克服逆境，在師長的幫助下，透過在校自習、刻苦自勵，從第一次模擬考成績1A4B，突飛猛進，這次會考達到5A的好成績，有機會上台中女中，但她為減輕母親的負擔，將就近就讀提供獎學金的學校，未來希望能考上大學資訊系，找到好工作，讓媽媽過好生活。

潘雅婷就讀國小2年級時，父親即因病去世，母親靠著打零工養活她和姐姐、弟弟3人，目前姐姐就讀大學，她和弟弟還在念國中。

雖然家境不好，但潘雅婷態度正向積極，國中一、二級年時常利用假日幫忙阿姨賣成衣，升上國三後，媽媽要她專心課業，校方在放學後及假日提供學生自習，但潘雅婷擔心沒錢繳餐費，一度猶豫，教務主任林銘香得知後伸出援手，主動幫她訂便當，讓她無後顧之憂；導師更幫她申請普仁助學計畫，從國一開始每月補助1000元直到高中。

為回饋師長的關懷及照顧，潘雅婷總是主動到教務處幫忙做事，是師長眼中十分貼心的孩子，大家都很喜歡她；雖然教務主任幫她訂便當，但她總是最後才去拿，如果有同學漏訂便當，也都禮讓同學先用，若學校餐點菜色有剩餘，她就打包回家，十分節儉。

清水國中校長林福裕表示，今年國中會考，該校共有4名學生獲得5A++的優異表現，但潘雅婷最難能可貴，第一次模擬考成績只有1A4B，參加學校自習後，跟著學校的規劃讀書，最後一次模擬考成績進步至4A1B，這次國中會考更達到5A，有機會上女中。

潘雅婷沒有補習，她說，在學校認真聽課，回家就依學校發的講義及題庫認真練習，不懂就問老師，高中希望可以領取獎學金，就近就讀海線的學校，以減輕媽媽的負擔，將來想考大學資訊系，找到好工作，讓媽媽過好日子。

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  • 清水國中學生潘雅婷（中）克服逆境，國中會考拼出5A好成績，是校長林福裕（左）及教務主任林銘香（右）眼中貼心的孩子。（記者歐素美攝）

    清水國中學生潘雅婷（中）克服逆境，國中會考拼出5A好成績，是校長林福裕（左）及教務主任林銘香（右）眼中貼心的孩子。（記者歐素美攝）

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